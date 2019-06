Stuttgart: Mitarbeiter*in für "Café Strich-Punkt" und Streetwork gesucht

Heute, 18:28h, noch kein Kommentar

Der Verein zur Förderung von Jugendlichen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten e.V. ist in der Stuttgarter Sexualpädagogik und Sozialarbeit zu Themen wie Geschlecht, Sexualitäten, Sexarbeit, Digitalität, sexuelle Bildung und in der Prävention von sexualisierter Gewalt aktiv.



Der Verein zur Förderung von Jugendlichen e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt:



Mitarbeiter*in für die Anlauf- und Beratungsstelle "Café Strich-Punkt" und Streetwork.



Die Anlauf- und Beratungsstelle wird in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. geführt.



Stellenumfang

• 50% einer Vollzeitstelle (19,5 Wochenstunden)

• Ggf. Möglichkeit der Ausweitung des Stellenumfangs (vorbehaltlich der Mittelbewilligung) im Arbeitsbereich Antihelden*



Vergütung

• AVR-W; Anlehnung TVöD SuE; Entgeltgruppe S 12



Aufgabengebiet

• Niederschwellige und offene Arbeit für junge Männer* und Trans* Menschen im Kontext Prostitution und Migration

• Streetwork an Szeneorten

• Einzelfallbegleitung und -beratung

• Zusammenarbeit mit einem Ehrenamtsteam

• Zusammenarbeit in einem Gesamtteam

• Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit



Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit

• Kenntnisse in den Bereichen Sexualpädagogik, Gesundheitsförderung (STI; HIV/AIDS) sowie niedrigschwelligem Arbeiten im Kontext Migration wünschenswert

• hohe Akzeptanz der Lebensrealitäten der Adressat*innen

• Umgang mit Reflexionen zu Nähe und Distanz

• Organisatorische, soziale und kommunikative Kompetenzen

• Transkulturelle Kompetenzen

• Fähigkeit zum eigenständigen, strukturierten und konzeptionellen Arbeiten

• Flexibilität und Belastbarkeit

• Bereitschaft, teilweise an den späten Abendstunden zu arbeiten (Streetwork)

• Interesse und Engagement an der Weiterentwicklung der Arbeitsbereiche des Vereins



Ihre elektronische Bewerbung richten Sie bitte an:

Verein zur Förderung von Jugendlichen e.V.

Geschäftsleitung: Tom Fixemer, Saskia Reichenecker