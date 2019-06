RTL-Videoportal plant Datingshow für Schwule

2013 versuchte sich RTL mit der schwulen Datingshow "Mama Mia", die aber aus Quotensicht floppte (Bild: RTL)

"Das gab es noch nie in Deutschland", so wirbt RTL für seine neue Realityserie "Prince Charming" (Englisch für Märchenprinz), die ab November auf TVNOW zu sehen sein soll. TVNOW ist das Videoportal der Mediengruppe RTL, das auch kostenlos und ohne Anmeldung genutzt werden kann, sofern der Zuschauer Werbeblöcke über sich ergehen lässt. In der Show soll ein Mann in mehreren Etappen unter einer Vielzahl von Kandidaten seinen "Prince Charming" finden.



"'Prince Charming' ist die erste reine Gay-Dating-Reality-TV-Show in Deutschland – und passt perfekt ins breite Spektrum der TVNOW-Programme", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. "Wir wollen unsere Zuschauer mit Fragen locken, die sie üblicherweise nicht zu stellen wagen." Die Antworten würden dann auf "äußert charmante und sehr unterhaltsame Weise" geliefert, erklärte RTL-Streamingchef Moritz Pohl.

"Du hast Lust, dich zu verlieben?"

Wer an der neuen Show teilnehmen will, kann sich jetzt bei castingfueralle.de bewerben. "Du bist Single, im Alter von Mitte 20 bis Ende 30 und hast richtig Lust, dich zu verlieben? Dann bist du hier genau richtig", heißt es auf der Seite. "Erlebe heiße Flirts, emotionale Höhepunkte und die Möglichkeit auf den Hauptgewinn: die ganz große Liebe!"



Eine Staffel der Realityshow wurde bereits 2016 in den USA unter dem Titel "Finding Prince Charming" ausgestrahlt (queer.de berichtete). Die Sendung lief im LGBTI-Sender Logo, der auch die ersten acht Staffeln von "RuPaul's Drag Race" in Erstausstrahlung zeigte. Der amerikanische "Prince Charming" sorgte für einige Kontroversen, nachdem er als Ex-Callboy geoutet worden war (queer.de berichtete).

"Prince Charming" ist nicht der erste RTL-Versuch in schwulem Dating

Bereits 2013 versuchte es RTL mit einer Show ums schwule Verkuppeln: In "Mama Mia – Wer heiratet meinen Sohn" sollten die Mütter ihren schwulen Söhnen den Mann fürs Leben präsentieren (queer.de berichtete). Die Serie erwies sich jedoch als Quotenflop und wurde am Ende sogar aus der Primetime in den Sonntagnachmittag verbannt (queer.de berichtete).



RTL setzt dieses Jahr ganz auf Datingshows. So plant der Sender auch noch eine wöchentliche Datingshow unter dem Namen "Paradise Hotel", bei dem sich Paare in Mexiko zwischen Liebe und Geld entscheiden müssen. Auch "Temptation Island – Insel der Versuchung" soll in eine zweite Staffel gehen, gab der Kölner Sender bekannt. (dk)