Günstig ins queere Urlaubsparadies

Die Strände von St.Pete/Clearwater gehören zu den schönsten der Welt (Bild: VSPC)

Die Region St. Pete/Clearwater gilt als eine beste Touristendestinationen der Welt: Sie bietet eine perfekte Kombination aus Strand, Kultur und Natur, außerdem ist sie eine der angesagtesten LGBTI-Regionen in Florida. Liebhaber von Kunst und Kultur können hier eindrucksvolle Museen und Galerien entdecken, an endlos langen Stränden kann man in der Sonne liegen, Sport treiben oder Delfine beobachten. Eine dynamische und wachsende LGBT-Community bietet zudem genug Möglichkeiten, um zu feiern oder nette neue Bekanntschaften zu machen.



Derzeit bietet das Tourismusbüro Visit St. Pete/Clearwater in Kooperation mit FTI Touristik viele Pakete an, damit sich der europäische Besucher um fast nichts mehr kümmern muss. Zum Beispiel gibt es sieben Nächte in der frisch renovierten Drei-Sterne-Einrichtung "Sirata Beach Hotel" inklusive Flug nach Orlando bereits ab 956 Euro pro Person. Diese und weitere Angebote sind in jedem guten Reisebüro oder auf der FTI-Seite erhältlich.

Traumstrände bei 360 Sonnentagen im Jahr

Die größte Attraktion – gerade für Sonnenhungrige – ist die Küste. Besonders zu empfehlen sind der preisgekrönte Caladesi Island State Park, der mit allem Komfort ausgestattete Fort De Soto Park und die Dauerbrenner St. Pete Beach und Clearwater Beach. Letzterer wurde kürzlich von den Lesern von Tripadvisor zum besten Strand der USA und zum sechstbesten Beach weltweit gewählt – gefolgt von St. Pete Beach auf Platz 4 in USA!. Unter LGBT-Besuchern ist insbesondere der Sunset Beach beliebt, einer der Top 10 Gay Beaches im Bundesstaat. Über Regen braucht man sich übrigens keine Sorgen zu machen: 360 Tage (!) im Jahr scheint in dieser Region die Sonne.

Aber auch Stadturlaub ist möglich: Die Stadtmitte von St. Petersburg wurde in den letzten Jahren generalüberholt und mehrere Museen haben sich angesiedelt. Dazu zählt das 2011 eröffnete Dali Museum. Das nahegelegene Museum of Fine Arts bietet zudem eine Ausstellung mit knapp 5.000 Exponaten, die mehrere tausend Jahre Kunstgeschichte repräsentieren. Darunter sind Werke von Monet, Gauguin und O'Keefe.

Feiern und Genießen in der "Gayborhood"

Wer das schwul-lesbische Leben genießen will, ist in der "Gayborhood" Grand Central District richtig. Diese westlich von Downtown gelegene Gegend ist voller Designhäuser aus den Zwanzigern. Hier finden sich alle paar Meter Geschäfte, die LGBT-friendly sind oder gar Schwulen und Lesben gehören. Es gibt beispielsweise viele Antikhändler und gehobene Möbelläden. Man kann auch wunderbar essen: Wir empfehlen besonders das stylische Queenshead Euro Bar and Restaurant, in dem Einheimische nicht nur gerne speisen, sondern danach auch gerne auf ein paar Bier oder Prosecco ins Gespräch kommen. Drum herum kann man sich danach eine Gay-Bar oder gay-friendly Bar aussuchen. Besonders zu empfehlen: Das Flamingo zählt zu Floridas größtem LGBTI-Complex mit Non-Stop-Entertainment, hochgelobter Gastronomie sowie ausgelassenen Leuten.



Außerdem ist St. Pete ein guter Startpunkt für eine Florida-Rundreise: Nur 20 Minuten von Tampa, 90 Minuten von Orlando und vier Stunden von Miami entfernt, kann man die Gegend als Basisstation für viele Abenteuer nutzen – egal ob man die atemberaubenden Everglades, Micky Maus oder das Space Shuttle Atlantis sehen will. (cw)