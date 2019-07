Lil Nas X deutet Coming-out an

Lil Nas X im Video zu "Old Town Road"

Heute, 17:35h, noch kein Kommentar

Der amerikanische Country-Rapper Lil Nas X hat am Sonntag in einem etwas verschwurbelten Eintrag auf Twitter seine Homosexualität angedeutet. "Manche von euch werden es schon wissen, manchen wird es egal sein", so begann der 20-Jährige seinen Tweet.



Er empfahl Fans, sein Lied "c7osure" ganz genau anzuhören und versah seine Kurznachricht mit einem Regenbogen-Emoji. In den Lied rappt der Künstler aus Atlanta, dass er frei sein und seine Vergangenheit zurücklassen möchte. Er möchte nicht mehr schauspielern ("Ain't no more actin', man that forecast say I should just let me grow") und werde zu sich stehen, weil er es sonst im Alter bereuen werde ("This is what I gotta do, can't be regrettin' when I'm old").



some of yall already know, some of yall dont care, some of yall not gone fwm no more. but before this month ends i want yall to listen closely to c7osure. pic.twitter.com/O9krBLllqQ nope (@LilNasX) June 30, 2019 Twitter / LilNasX

Nachdem erste Blogs die Äußerung als Coming-out aufgriffen, veröffentlichte der Rapper einen weiteren Twitter-Eintrag mit den Worten: "Trottel, ich dachte, ich hätte das offensichtlich gemacht." Dabei zeigte er das Cover seiner Debüt-EP "7", die vor knapp zwei Wochen in Deutschland erschienen ist – darauf ist ein Regenbogenhochhaus zu sehen, das der Sänger in einem zweiten Bild im Tweet noch einmal vergrößert zeigte.



"Ich bin ein Kerl"

Am Montagmorgen machte sich Lil Nas X noch über einen Nutzer lustig, der das Coming-out mit den Worten "Das ist cool" lobte. Dabei verwechselte er aber die Wörter "gay" (schwul) und "guy" (Kerl), woraufhin der Rapper anmerkte: "Es ist wahr. Ich bin ein Kerl."



Lil Nas X schaffte Anfang des Jahres mit "Old Town Road" den Durchbruch. Der Song entwickelte sich zu einem internationalen Sommerhit und schaffte es in über einem Dutzend Länder auf den ersten Chartplatz, darunter auch in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und den USA. In einem Remix singt er gemeinsam mit Country-Star Billy Ray Cyrus, dem Vater der pansexuellen Künstlerin Miley Cyrus. (cw)

Direktlink | Lil Nas X und Billy Ray Cyrus singen den Song bei den BET Awards