Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter*in / Sozialbetreuung

Heute, 11:21h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht dank Erhöhung des Betreuungsschlüssels der Erstaufnahmeeinrichtung und Gemeinschaftsunterkunft für LSBTI* Geflüchtete in Berlin-Treptow zwei weitere Mitarbeitende zu sofort oder später:



1. SOZIALARBEITER*IN QUEERE UNTERKUNFT



Aufgaben u.a.:

- Clearing und Einführung bei Aufnahme neuer Bewohner*innen

- Informationsvermittlung, Unterstützung bei Antragstellung, Ausfüllen von Formularen und Prüfen von Bescheiden (u.a. in Bezug auf Leistungen nach AsylbLG/SGB II/SGBXII, Sprach- und Integrationskursen, Wohnungssuche, Arbeit und Ausbildung)

- Verantwortung für Weiterverfolgung von Prozessen bei in- und externer Weitervermittlung (Lotsenfunktion für Bewohner*innen) u.a. zu psychosozialen, sozialrechtlichen, gesundheitlichen (Beratungs-)Angeboten

- Regelung zwischenmenschlicher Konflikte des Zusammenlebens

- Regelung der täglichen Abläufe in der Unterkunft



Voraussetzungen:

- (Fach-) Hochschulabschluss in sozialer Arbeit / Diplom-Sozialpädagogik

- hohe Sozialkompetenz

- ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eine sorgfältige, systematische und effiziente Arbeitsweise

- zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

- Deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher)

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

- sicherer Umgang mit MS Office



Erwünscht:

- Berufs-/Praxiserfahrung

- Einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten

- Erfahrungen in der Krisenintervention, Arbeit mit traumatisierten Menschen und/oder Konfliktmanagement

- Kenntnisse im Sozialrecht und Asylbewerberleistungsgesetz

- Kenntnisse der psychosozialen und sozialpsychiatrischen Berliner Versorgungslandschaft

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

- Sprachkenntnisse in Englisch und weitere Sprachen



Wochenarbeitszeit:

75 % – 100 % Stelle



2. SOZIALBETREUUNG QUEERE UNTERKUNFT



Aufgaben u.a.:

- Einführung bei Aufnahme neuer Bewohner*innen

- Niedrigschwellige Betreuung und Bedarfsermittlung

- Informationsvermittlung, Unterstützung bei Ausfüllen von Formularen

- Weitervermittlung an in- und externe Beratungs- und Freizeitangebote und die Weiterverfolgung von Prozessen (Lotsenfunktion für Bewohner*innen)

- Regelung zwischenmenschlicher Konflikte des Zusammenlebens

- Regelung der täglichen Abläufe in der Unterkunft, einschließlich Einhaltung der Hausordnung

- Sprachmittlung für Kolleg*innen



Voraussetzungen:

- (sozial-)pädagogische Basisqualifikation

- Deutsche Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

- hohe Sozialkompetenz

- ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eine sorgfältige, systematische und effiziente Arbeitsweise

- zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

- Sicherer Umgang mit MS Office



Erwünscht:

- Relevante Berufs-/Praxiserfahrung im sozialen/ sozialpädagogischen Bereich

- Einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten

- Erfahrungen in Konfliktmanagement

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

- Eigene Migrations- oder Fluchterfahrung

- Interkulturelle/Diversity Kompetenz

- Sprachkenntnisse in Englisch und Russisch



Wochenarbeitszeit:

70 % Stelle



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte mit Kennwort 2019-A3-11 bis zum 10. Juli 2019

- per Email an

- per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bewerbungen von Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte sind herzlich willkommen.



Bei Fragen bitte wenden an:

Stephan Jäkel

Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstraße 59/60

10629 Berlin