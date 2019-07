Schwule Macker in der Besserungsanstalt

Heute, 13:39h, noch kein Kommentar

Weil er sich nicht an Regeln halten kann, landet der 17-jährige Andrej erst vor Gericht und dann in einer Besserungsanstalt für Jugendliche. Unter den Teenagern dort dreht sich alles um Drogen, Sex und Gewalt.



Und es herrscht eine klare Hackordnung, an deren Spitze der brutale und unberechenbare Gangleader Željko steht. Andrej und Željko geraten sofort aneinander, doch aus der Rivalität wird bald eine Kameradschaft, in der sich Andrej bis zu einem bestimmten Punkt unterordnet.



Die Edition Salzgeber hat "Konsequenzen" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Je länger die beiden Zeit zusammen totschlagen, desto mehr fühlt sich Andrej auch körperlich zu seinem Kumpel hingezogen. Željko teilt das Begehren – und weiß es gleichzeitig kaltblütig für seine Zwecke auszunutzen.



Fesselnd und authentisch erzählt "Konsequenzen" von aufkeimender Sexualität und jugendlicher Angst, von den rohen Impulsen des Heranwachsens und den Unsicherheiten, die darunter liegen.



Für seinen schonungslosen Debütfilm konnte Regisseur Darko Štante auf eigene Erfahrungen als Lehrer in einem slowenischen Jugendgefängnis zurückgreifen. Ein rauer, vor homosexueller Potenz strotzender Coming-of-Age-Film, in dem die beiden Newcomer Matej Zemljic und Timon Šturbej mit gewaltigen Darstellungen glänzen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Konsequenzen. Drama. Slowenien/Österreich 2019. Regie: Darko Štante. Darsteller: Timon Šturbej, Matej Zemljič, Gašper Markun, Lovro Zafred. Laufzeit: 95 Minuten. Sprache: slowenische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Edition Salzgeber.