Zu LGBTI-freundlich: Polnischer Justizminister geht gegen IKEA vor

Der polnische Justizminister und Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro hat ein Ermittlungsverfahren gegen IKEA angeordnet, weil das schwedische Möbelhaus einen christlichen Mitarbeiter diskriminiert habe. Hintergrund ist die Entlassung von Tomasz K., einem langjährigen IKEA-Angestellten in einer Filiale in Krakau.



K. hatte laut polnischen Medienberichten ein offizielles Diversity-Schreiben des Konzerns kritisiert, nach der sexuelle und geschlechtliche Minderheiten gleich behandelt werden müssten. Daraufhin zitierte K. in der internen Firmenkommunikation Stellen aus der Bibel, wonach sich Homosexuelle einer "Blutschuld" schuldig gemacht hätten und sterben müssten. Als Reaktion beschwerten sich Kollegen bei der Personalabteilung, die den Christen dann wegen Verstoßes gegen die Antidiskriminierungsrichtlinien des Unternehmens feuerte.

Justizminister bezeichnet Verhalten IKEAs als "skandalös"

Für Minister Ziobro, ein Mitglied der rechtspopulistischen PiS-Partei von Homo-Hasser Jaroslaw Kaczynski, verstieß der Konzern damit gegen das Antidiskriminierungsgesetz, das die Ungleichbehandlung aufgrund der Religion verbietet. Ziobro bezeichnete das Verhalten des Möbelhauses als "inakzeptabel" und "skandalös". Sein Stellvertreter Marcin Romanovsky ergänzte: "Ich halte [das Verhalten von IKEA] für Diskriminierung und einen Verstoß gegen die Gewissens- und Religionsfreiheit."



Polens Rechtsaußen-Regierung macht bereits seit Jahren gegen LGBTI-Rechte Front. Kaczynski bezeichnete sie kürzlich gar als Bedrohung für die Existenz des Landes (queer.de berichtete). Letztes Jahr sprach sich der polnische Präsident Andrzej Duda außerdem für ein Verbot von Homo-"Propaganda" aus, offenbar nach russischem Vorbild (queer.de berichtete).



Auch auf europäischer Ebene versucht die polnische Regierung, die Rechte von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten zurückzudrängen. So legte Justizminister Ziobro vor einem Dreivierteljahr sein Veto gegen eine gemeinsame Erklärung zur Anwendung der europäischen Grundrechtecharta ein – Grund waren offenbar Passagen zu LGBTI-Rechten (queer.de berichtete). (dk)