Oberster religiöser Vertreter der Türkei: CSD ist Ketzerei

Ali Erbas, der Präsident des staatlichen türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet), bezeichnete am Dienstag den CSD als Ketzerei und Propaganda. Wie türkische Medien melden, erklärte der oberste Vertreter des Islams in der Türkei bei einer religiösen Konferenz in der Millionenstadt Konya: "Es ist die Pflicht von uns allen, aufzuklären und unsere Kinder und junge Menschen vor solch abartigen Konzepten zu schützen."



Das Konzept der Akzeptanz Homosexueller widerspreche der Schöpfung, weil Frauen nicht mehr Mütter und Männer nicht mehr Väter sein wollten. Diese Ansichten seien nicht nur Teil des Islam, sondern von allen Religionen, behauptete Erbaş. Gleichzeitig kritisierte der Diyanet-Präsident Islamophobie in der Welt – dies sei ein ernstes Menschenrechtsproblem, das auf Rassismus basiere.

Diyanet ist keine rein religiöse Organisation, sondern untersteht direkt der türkischen Regierung. Präsident Recep Tayyip Erdogan nutzte in den letzten Jahren viele Gelegenheiten, um Diyanet konservativer zu machen. So feuerte Präsident Erdogan nach dem Putschversuch von 2016 rund 500 Geistliche, von denen viele als liberal galten – offiziell beschuldigte er sie, Terroristen zu sein.



Die staatliche Organisation hat auch Einfluss auf Deutschland: Diyanet entsendet islamische Geistliche in die Bundesrepublik, die dann in Moscheen der DITIB arbeiten. DITIB ist laut Beobachtern eine Marionette der Regierung in Ankara. Es gab immer wieder Berichte über homofeindliche Vorfälle in der Organisation – so hetzte ein Imam in Bad Säckingen gegen "perverse" Homosexuelle (queer.de berichtete).

Volker Beck: "Wer der Diyanet folgt, folgt Verfassungsfeinden"

Kritik an Diyanet übte der ehemalige Bundestagsabgeordnete Volker Beck (Grüne): Die Äußerungen seien "nicht nur hinterwäldlerische Theologie, sondern auch die Propaganda, die die Unterdrückung des [CSD Istanbul] rechtfertigt". Das sei "ein Angriff auf die Menschenrechte von LGBT. Wer der Diyanet folgt, folgt Verfassungsfeinden", so Beck.



Die CSD-Demo in Istanbul war zuletzt fünf Mal in Folge verboten worden (queer.de berichtete). Als LGBTI-Aktivisten am vergangenen Wochenende trotzdem für gleiche Rechte auf die Straße gingen, setzte die Polizei Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein (queer.de berichtete). (dk)