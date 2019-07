Schwulenberatung Berlin sucht Verwaltungskraft

Gestern, 23:26h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht ab sofort zur Verstärkung des Verwaltungsteams



Verwaltungskraft

in Voll- oder Teilzeit (30 Std./ Woche).



Aufgaben:

- Zuwendungsverwaltung und -abrechnung

- Führen von Nutzerstatistiken

- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

- Rechnungslegung

- Mahnwesen

- stellvertretend weitere Aufgaben und Unterstützung des Teams in allen Aufgaben des Tagesgeschäftes

- Vertragsverwaltung

- Mietbuchhaltung

- Kooperation mit der technischen Hausverwaltung



Anforderungen:

- abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar

- Kenntnisse im Zuwendungsrecht

- sehr gute MS-Excel ©-Kenntnisse

- eine zuverlässige und effiziente Arbeitsweise

- Sorgfältigkeit und ein ausgezeichnetes Zahlenverständnis

- Einsatzbereitschaft

- Teamfähig, engagiert und flexibel

- Kenntnisse von schwulen bzw. queeren Lebenswelten



Unser Angebot:

- Interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem etablierten und wachsenden, sozialen Unternehmen, das sich durch Flexibilität auszeichnet

- Arbeit in einem Umfeld, in dem Engagement gefördert wird, Eigenverantwortung und Teamgeist sich ergänzen und dass durch eine offene Kommunikation geprägt ist



Weitere Infos:

Stephan Feick, Tel. 030-233 690 92



Aussagekräftige Bewerbung

bis 29.07.2019 mit Kennwort A4/2019/1

per Mail:

per Post Schwulenberatung Berlin gGmbH, z.Hd. Stephan Feick, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin.