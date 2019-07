Ermittlungen gegen Papst-Gesandten in Frankreich

Luigi Ventura ist seit 2009 Papst-Gesandter in Frankreich (Bild: Apostolic Nunciature to Canada)

Im Zuge von Ermittlungen wegen sexueller Belästigung gegen den päpstlichen Gesandten in Paris hat der Vatikan die diplomatische Immunität von Luigi Ventura aufgehoben. Dies teilte das französische Außenministerium am Montagabend mit.



Mehrere Kläger werfen dem 74-Jährigen vor, sie unsittlich am Hintern angefasst zu haben. Während eines Festakts im Pariser Rathaus im Januar soll Luigi Ventura einen Mann belästigt haben. Anschließend meldeten sich noch weitere Männer und erhoben ebenfalls Vorwürfe. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb bereits seit Ende Januar gegen den Kirchenmann.

Vatikan spricht von "außerordentlicher Maßnahme"

Der Vatikan bezeichnete die Aufhebung der Immunität als eine "außerordentliche Maßnahme". Sie zeige, dass der Vertreter des Papstes in Frankreich uneingeschränkt mit den französischen Justizbehörden zusammenarbeite. Vatikansprecher Alessandro Gisotti erklärte, Ventura habe von Anfang an seinen Willen zur Kooperation bekundet. Der Heilige Stuhl habe vor seiner Entscheidung den Ausgang erster Ermittlungen abwarten wollen; deren Ergebnisse seien Ende Juni mitgeteilt worden.



Frankreichs Europaministerin Nathalie Loiseau hatte den Vatikan zuvor zum Handeln aufgefordert. Sie sprach von "schwerwiegenden" Vorwürfen gegen den 74-Jährigen. Ventura ist seit 2009 Gesandter in Frankreich. Zuvor diente er in Kanada als Nuntius. Dort war ein ähnlicher Vorwurf bekannt geworden. (cw/AFP/dpa)