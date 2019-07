Nicki Minaj sagt Konzert in Saudi-Arabien ab

Nicki Minaj wird nicht in Jeddah twerken

Die Sängerin Nicki Minaj hat aus Bedenken über Menschenrechtsverletzungen ein geplantes Konzert in Saudi-Arabien abgesagt. Sie werde beim Jeddah World Fest nicht auftreten, gab die 36-Jährige am Dienstag per Mitteilung laut US-Medien bekannt. Es sei ihr wichtig, damit ihre Unterstützung für Frauenrechte, für die LGBTI-Community und für Meinungsfreiheit klar herauszustellen.



Das Jeddah World Festival hatte die "Megatron"-Rapperin vorige Woche für ein Konzert am 18. Juli als Stargast angekündigt. Menschenrechtsorganisationen hatten danach die für aufreizende Musikvideos bekannte Sängerin aufgefordert, nicht bei dem Festival in dem ultrakonservativ-islamischen Land aufzutreten. In Saudi-Arabien sind homosexuelle Handlungen strafbar und im Höchstmaß mit der Todesstrafe bedroht. Die Gerichte verhängen auch Peitschenhiebe und Gefängnisstrafen.

Liberalisierung nur im Schneckentempo

Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Zustände im erzkonservativen Saudi-Arabien immer wieder scharf. So hat Amnesty International Riad vorgeworfen, hart gegen Regierungsgegner vorzugehen. Für Frauen gelten in dem Land strikte Beschränkungen.



Zugleich hat der umstrittene Kronprinz Mohammed bin Salman in gewissen Bereichen eine Liberalisierung angestoßen, unter anderem in der Unterhaltungsindustrie. So hat Saudi-Arabien Kinos erlaubt. (cw/dpa/AFP)