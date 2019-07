Wie geht es queeren Menschen in Bayern?

Ausschnitt aus einem Flyer zur Befragung

Bayern hat noch keinen Aktionsplan für Akzeptanz und Sichtbarkeit von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern werden queere Menschen nicht berücksichtigt. Dabei ist aus zahlreichen Studien bekannt, dass Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen unter nicht-heterosexuellen und nicht-cisgeschlechtlichen Menschen immer noch hoch sind.



Es gibt auch keinen Zweifel daran, dass Diskriminierung ein alltägliches (unter Umständen gar mehrfach tägliches) Phänomen für LGBTI-Menschen ist – was zu einem "Gewöhnungseffekt" geführt hat, soviel ist auch bekannt. Der Handlungsbedarf wird deswegen vor allem deutlich, bei einem Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik: 2018 wurden in Bayern nur insgesamt 11 Fälle wegen homo- oder transphober motivierter Straftaten erfasst.

Auch positive Erfahrungen werden abgefragt

Deswegen will man es jetzt genau wissen. Die Landtagsfraktion der bayerischen Grünen hat auf Initiative ihrer queerpolitischen Sprecherin Tessa Ganserer zusammen mit der Hochschule Landshut die Online-Befragung "Queer in Bayern" gestartet.



"Uns interessiert die Lebenssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen und orientierungs* diversen Menschen, sowie von allen divers* oder trans* geschlechtlichen Personen ab 16 Jahren, die in Bayern wohnen oder aufgewachsen sind", heißt es in einem Flyer (PDF) zur Umfrage. Die Ergebnisse sollen zeigen, wie die Bedingungen für queere Menschen auf dem Land oder in den Städten des Freistaats sind.



Um sichtbar zu machen, dass "Diversität nicht schwach, sondern stark macht", wie Johannes Kram erst kürzlich festgestellt hat, geht es in dieser Befragung erstmals auch um positive Erfahrungen, die im Zusammenhang mit der queeren Zugehörigkeit stehen.



Die Befragung läuft bis Ende September 2019. Die Ergebnisse werden Mitte 2020 veröffentlicht. (cw)