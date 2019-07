Das Trauma des schwulen Raufbolds

Heute, 12:02h, noch kein Kommentar

Jonas ist 33, lebt im südfranzösischen Toulon und arbeitet als Krankenpfleger. In seiner Freizeit lässt er sich von einem Sexdate zum nächsten treiben, nachts zettelt er in Clubs regelmäßig Streit an. Als ihn sein Exfreund aus der Wohnung schmeißt, fährt Jonas auf seinem Motorrad scheinbar ziellos durch die Straßen.



Die Edition Salzgeber hat "Jonas – Vergiss mich nicht" in einer deutschen Synchronfassung auf DVD veröffentlicht

Er kann nicht vergessen, was vor 18 Jahren mit ihm passiert ist. Er kann Nathan nicht vergessen, den coolen Jungen mit der Narbe im Gesicht, der im neuen Schuljahr plötzlich neben ihm saß und ihm kurz darauf seinen ersten Kuss gab. Der irgendwie erwachsener und mutiger war als er. Und den er in einer verhängnisvollen Nacht für immer verlor. Um selbst weiterleben zu können, muss sich Jonas endlich seiner Vergangenheit und seinen Wunden stellen.



Christophe Charrier verknüpft in seinem ersten Langfilm "Jonas – Vergiss mich nicht" virtuos zwei Zeitebenen miteinander, auf denen er vom schwulen Heranwachsen im Frankreich der Neunzigerjahre, der ersten großen Liebe, von Scham, Schuld und einem gewaltigen, alles verzehrendes Trauma erzählt, das nach und nach an die filmische Oberfläche kommt wie die Erinnerung an einen düsteren Traum.



In der Hauptrolle brilliert Félix Maritaud ("Sauvage", "120 BPM", "Messer im Herz"), einer der derzeit angesagtesten jungen Darsteller des europäischen Kinos. (cw/pm)

Infos zum Film



Jonas – Vergiss mich nicht. Spielfilm. Frankreich 2018. Regie: Christophe Charrier. Darsteller: Félix Maritaud, Nicolas Bauwens, Tommy-Lee Baïk, Aure Atika, Marie Denarnaud, Pierre Cartonnet, Ilian Bergala. Laufzeit: 82 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, französische Originalfassung. Untertitel: keine. FSK 12. Edition Salzgeber