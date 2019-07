Ein Herz für Heteros und Transnationale

Von Erwin In het Panhuis

Heute, 10:26h,

Wer glaubt, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur für über 60-Jährige interessiert, glaubt vermutlich auch, dass die Erde eine Kugel ist. Diese Meinung ist voll 2015, denn seit 2016 gibt es mit "funk" ein Online-Medienangebot von ARD und ZDF für Menschen zwischen 14 und 29.



Ist das nicht ein unglaublich mutiges Konzept? Nein, aber es funktioniert und junge Menschen schauen wieder öffentlich-rechtliche Programminhalte. Besonders zielgruppengerecht ist die im vergangenen Jahr gestartete Reihe "Bohemian Browser Ballett".



Alleine vom "Browser Ballett" gibt es mittlerweile rund 300 Videos, die für die jungen Rundfunkbeitragszahlenden in kleinen und leicht verdaulichen Häppchen von ein bis drei Minuten Dauer serviert werden. Diese Clips behandeln Politik, Gesellschaft, Sexualität, Religion und Umweltschutz – also alles, was spannend und wichtig ist, aber auch viel Spaß machen kann. Mittlerweile gibt es einige Videos, deren Zielgruppe sich mit der von queer.de überschneidet – damit meine ich allerdings nur die Themen und nicht das Alter.

In "Ficken gegen Feminismus" setzen die beiden mutigen Heteros Werner und Dietmar ein deutliches Zeichen gegen so modernen Kram wie Feminismus und Gendergedöns. Der Verdacht von Homosexualität wird bei diesem Männer-Paar allerdings schon im Keim ersticken – schließlich sagen sie immer "No homo", bevor sie zusammen Sex haben.

In einem anderen Clip mit dem Titel "Ein Herz für weiße, heterosexuelle Männer" müssen sich Eltern mit einer sehr schwerwiegenden Diagnose abfinden: "Ihr Kind wird ein weißer, heterosexueller Mann". Es ist noch nicht einmal körperlich beeinträchtigt. Der Clip spricht ein lange tabuisiertes Problem offen aus: Kein Mensch sollte aufgrund seiner weißen Hautfarbe, seines männlichen Geschlechtes oder seiner heterosexuellen Orientierung diskriminiert werden.

"Transnational" erzählt einfühlsam vom Schicksal eines Deutschen – der gefangen ist im Körper eines Türken. Mit viel Schminke und einer Perücke versucht er jeden Tag aufs Neue, sich seiner Zielidentität zu nähern. Zum Glück hat er einen Freundeskreis, der ihn so annimmt, wie er wirklich ist.

"Die neue Angst der Männer" verdeutlicht, wie heterosexuelle Männer Opfer der Sexismus-Debatte sind. Darf man seiner Kollegin überhaupt noch Komplimente machen? Wie verhält man sich als Mann gegenüber Frauen? Dieser Clip will eine Antwort geben.

Es gehört zur Stärke von "Bohemian Browser Ballett", dass heterosexuelle Männer nicht auf die Opferperspektive reduziert werden. So können Männer im Video "Der männlichste Barber Shop der Welt" ihre Männlichkeit wiederentdecken, was auch der programmatische Schlusssatz verdeutlicht: "Männer sind Waffen. Im Barber-Shop werden sie geschmiedet."

Mit ihrer ganz eigenen Perspektive beziehen sich diese Clips oft auf Geschlechterrollen und sexuelle Orientierungen von Menschen, die eben nicht schwul, lesbisch oder trans* sind. Als ein Spiegelbild der Gesellschaft wird dieser Blick zurückgeworfen und stellt damit einen konstruktiven Beitrag über Geschlechterrollen und sexuelle Orientierungen jedweder Form dar.



Es gibt jedoch Voraussetzungen, die dafür erfüllt werden müssen: Dazu gehören ein Mindestmaß an Reflexionsvermögen und Sinn für Satire.