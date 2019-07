Israelischer Bildungsminister praktizierte "Homo-Heilung"

Pafi Peretz ist seit Juni 2019 israelischer Bildungsminister (Bild: Union der rechten Parteien)

Israels ohnehin umstrittener Bildungsminister Rafi Peretz sieht sich nach Äußerungen zu unwissenschaftlichen sogenannten Konversionstherapien gegen Homosexualität mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Der Vorsitzende des ultrarechten Bündnisses Union der rechten Parteien hatte am Samstagabend in einem Fernsehinterview erklärt, er sei von deren Wirksamkeit überzeugt und habe diese bereits selbst praktiziert.



Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies die Aussagen seines Ministers umgehend als "inakzeptabel" zurück. Sie entsprächen nicht der Position seiner Regierung. Er habe mit Peretz darüber am Telefon gesprochen. Dieser habe ihm dabei versichert, dass das israelische Erziehungssystem weiterhin alle Kinder so akzeptieren werden, wie sie seien. Von einer Entlassung des Ministers, dessen Partei bei Siedlern beliebt ist, sprach er nicht.

Kritik vom schwulen Kabinettskollegen

Peretz ist erst seit Juni Bildungsminister. Der Vorsitzende der national-religiösen Partei HaBajit haJehudi ist Sohn marokkanisch-jüdischer Einwanderer, absolvierte eine militärische Laufbahn und stieg in den israelischen Streitkräften bis zum Brigadegeneral auf. Der verheiratete Familienvater mit zwölf Kinden war auch als Militärseelsorger und orthodoxer Rabbiner tätig.



Zeitgleich mit Rafi Peretz hatte Ministerpräsident Netanjahu im Juni auch den offen schwulen Likud-Politiker Amir Ohana zum Justizminister ernannt (queer.de berichtete). Auf Twitter verurteilte Ohana die Äußerungen seines Kabinettskollegen: "Ernsthafte psychologische Studien sind sich einig, dass man die sexuelle Ausrichtung nicht ändern kann und dass solche Therapien Jugendlichen Schmerz und Leid zufügen können, bis hin zu Selbstmordgedanken." (cw/dpa/AFP)