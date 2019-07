Das weltweit erste Kinderbuch mit zwei schwulen Opas

Heute, 13:14h,



"Bis bald, Opa!" ist Anfang Juli im Wuppertaler Peter Hammer Verlag erschienen

Lutz van Dijk hat das erste weltweit erste Kinderbuch veröffentlicht, in dem zwei schwule Großväter eine Hauptrolle spielen. In "Bis bald, Opa!", erschienen im Peter Hammer Verlag und gedacht für junge Menschen ab acht Jahren, geht es außerdem um Tod und Sterben – und wie der eine Opa mit seinem Enkelsohn darüber tröstlich nicht nur redet.



Die Geschichte kurz zusammengefasst: Daniel freut sich auf Südafrika. Jedes Jahr verbringen er und seine Mutter die Ferien bei seinen beiden Opas Anton und Ido in der Nähe von Kapstadt. Für Daniel ist es total normal, dass die beiden verheiratet sind. Und die Kinder, die die Opas bei sich aufgenommen haben, Sive und Panana, sind wie Geschwister für ihn.

Schöne Erlebnisse in Südafrika

Svenja hingegen kapiert das mit den Opas erst nicht. Überhaupt geht sie Daniel gehörig auf die Nerven. Er ist stocksauer, dass die nörgelige Tochter von Mamas Freund mitfliegt, Und dann gibt es etwas, das ihm noch viel schwerer auf dem Herzen liegt: Opa Anton ist krank. So krank, dass er ihn vielleicht zum letzten Mal besucht.



Wie es dazu kommt, dass Daniel am Ende der Ferien – erfüllt von überraschenden, schönen und tröstlichen Erlebnissen – mit leichtem Sinn nach Hause fliegt, erzählt Lutz van Dijk in seiner warmherzigen Geschichte, die durch die Federzeichnungen von Jens Rassmus zusätzliche Tiefe gewinnt. Gleichzeitig entsteht ein Bild vom bunten Miteinander der Menschen am Rande eines südafrikanischen Townships. (cw/pm)

Infos zum Buch



Lutz van Dijk: Bis bald, Opa! Kinderbuch ab acht Jahren. Mit Illustrationen von Jens Rassmus. 160 Seiten. Peter Hammer Verlag. Wuppertal 2019. Gebundene Ausgabe. 14 €. ISBN 978-3-7795-0622-5