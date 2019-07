Berlin: Limonaden-Empfang mit schwulem Imam

Heute, 15:08h,

Imam Christian Awhan Hermann wird am Samstag und Sonntag zwischen 11 und 22 Uhr auf einem Infostand auf dem lesbisch-schwulen Stadtfest in Berlin-Schöneberg seine Arbeit und die seines Vereins Kalima e.V. präsentieren. Unter dem Motto "Islam ist bunt" wird der Infostand an der Kalkreuthstraße – direkt neben dem Stand der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) – zu finden sein (Standnummer 242).



Kalima e.V. wird an dem Stand speziell für die Veranstaltung angefertigte Kalligrafien des Islamwissenschaftlers und Arabisten Andreas Ismail Mohr ausstellen und die Vereinsarbeit vorstellen. Darunter sind auch umfangreiche theologische Aktivitäten, Engagement in der Flüchtlingshilfe und die geplante Gründung einer eigenen Moschee.



Hermann hatte sich als Gemeindekoordinator in der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin-Moabit engagiert und ist seit August 2018 Imam. Er ist der erste offen schwule Deutsche, der als muslimischer Seelsorger arbeitet (queer.de berichtete). Im Dezember 2018 gründete er Kalima (queer.de berichtete). Der eingetragene Verein verstehe sich als "Anlaufstelle für zeitgemäß lebende, inklusiv denkende Muslim*innen im Allgemeinen und für LGBTIQ*-Muslim*innen im Speziellen". Man biete Gläubigen "Beratung, Unterstützung, Seelsorge und religiöse Praxis".

"Vielfalt limonadiger Geschmäcker feiern"

Für Sonntag lädt Hermann zusätzlich zum "muslimischen Limonaden-Empfang" an seinem Stand. "Ursprünglich wollten wir einen Bier-Empfang mit alkoholfreiem Bier ausrichten", sagte Imam Awhan mit einem Augenzwinkern. "Aber das könnte zu Missverständnissen führen… und das wollen wir natürlich nicht. Wir freuen uns darauf, verschiedene Limonaden mit illustren Gästen zu genießen und die Vielfalt limonadiger Geschmäcker zu feiern." Der Empfang beginnt um 17 Uhr.



Das lesbisch-schwule Stadtfest findet dieses Jahr bereits zum 27. Mal statt. Die LGBTI-Szene stellt sich auf 20.000 Quadratmetern in der Motz-, Eisenacher-, Fugger- und Kalckreuthstraße vor. Es werden mehr als 350.000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt erwartet. (dk)