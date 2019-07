Bayerische Grüne fordern eigene Unterkünfte für queere Geflüchtete

Gülseren Demirel beklagt, dass LGBTI-Geflüchtete in Bayern nicht richtig geschützt werden (Bild: Grüne Bayern)

Die Grünen fordern eigene Unterkünfte in Bayern zum Schutz lesbischer, schuler, bi-, trans- und intersexueller Geflüchteter vor Übergriffen. Diese sollen zudem als besonders schutzbedürftige Gruppe anerkannt werden, wie aus einer Mitteilung der Grünen-Landtagsfraktion vom Freitag hervorging. Bisher gibt es solche Unterkünfte nur in München und Nürnberg.



Wie viele Übergriffe auf queere Geflüchtete es in sogenannten Ankerzentren und Asylbewerberunterkünften gibt, wird von der Staatsregierung nicht erfasst. Die Grünen verweisen aber auf einen Fall im oberbayerischen Ankerzentrum Fürstenfeldbruck von Anfang Juli, bei dem ein homosexueller und ein transsexueller Geflüchteter bedroht wurden. Es könne nicht sein, dass queere Menschen in ihrer Zuflucht Bayern nicht vor Diskriminierung und Gewalt geschützt würden, sagte die Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel. "Die Anker-Einrichtungen sind Orte der Hoffnungslosigkeit und des Schreckens für queere Geflüchtete. Hier braucht es effektiven Diskriminierungsschutz".



In allen bayerischen Regierungsbezirken gibt es die umstrittenen Ankerzentren. Dort werden insbesondere diejenigen Geflüchteten längerfristig untergebracht, die nach Ansicht der Behörden wenig Chancen auf Asyl haben. Die anderen sollen möglichst bald in dezentrale Heime weitervermittelt werden. Vergangenes Jahr hatte die Bundesregierung bekannt gegeben, dass es in Ankerzentren keinen spezifischen Schutz für queere Flüchtlinge geben werde (queer.de berichtete). (dpa/cw)