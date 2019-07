Hose "zu schwul": Mann zweimal ins Gesicht geschlagen

Heute, 18:23h, noch kein Kommentar

Im Berliner Stadtteil Friedrichshain soll am Donnerstagabend ein Mann einen älteren Mann erst beschimpft und dann geschlagen haben. Dies meldete die Polizei der Hauptstadt am Freitag.



Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 27 Jahre alte mutmaßliche Täter den 48-Jährigen am Boxhagener Platz aufgrund seiner getragenen Hose zunächst homophob beleidigt und dann zweimal mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschlagene alarmierte die Polizei, die den jüngeren Mann noch vor Ort antraf und überprüfte.

Überraschung bei der Feststellung der Personalien

Dabei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige per Haftbefehl wegen Raubes gesucht wird. Sie nahmen ihn fest und überstellten ihn der Justiz. Ein Tütchen mit mutmaßlichem Cannabis, das er bei sich trug, beschlagnahmten sie zuvor noch. Verletzungen trug der 48-Jährige nicht davon.



Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten Berlins publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw/pm)