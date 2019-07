Gabalier: "Hab kein Problem mit Schwulen oder anderen Randgruppierungen"

Andreas Gabalier war in der live ausgestrahlten Samstagabendshow "Starnacht am Wörthersee" einer der Stars (Bild: Screenshot MDR)

Der 34-jährige Musiker Andreas Gabalier hat in einem Facebook-Video vom Sonntag erklärt, dass er "überhaupt kein Problem mit Schwulen, mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und auch sonst mit keinen Randgruppierungen" habe. Grund für das zweieinhalbminütige Video sei gewesen, dass er nach der live im deutschen MDR und im österreichischen ORF übertragenen Openair-Show "Starnacht am Wörthersee" ein schwules Paar im Klagenfurter Hotel getroffen habe – die beiden hätten ihm erzählt, dass ihn viele aus ihrem Freundeskreis für homophob hielten.



Konkret sagte der Steirer: "Ich hab im Anschluss ein unglaublich amüsantes Gespräch mit einem äußerst liebenswertigen Schwulenpärchen an der Hotelbar geführt." Die beiden Männer hätten sich als große Fans geoutet, aber gleichzeitig über Unmut in ihrem Freundeskreis berichtet, "dass der böse, böse Andreas ja keine Schwulen" möge, wie Gabalier hämisch zusammenfasste.



In dieser Frage gebe es "leider Gottes" immer wieder Schlagzeilen, "mit denen man nichts zu tun haben will in einer so großen Erfolgsgeschichte." Schuld seien zum Teil die Medien ("einzelne Wörter, die oft aus dem Zusammenhang gerissen werden") und auch er selbst ("man macht selbst natürlich auch mal Fehler und hätte vielleicht die eine oder andere Wortwahl ein bisschen besser überdenken können").



"Es war mir nur ein riesengroßes Anliegen, das ein für alle Mal mit diesem Video aus der Welt zu schaffen, weil es für diese Vorwürfe – bitte – überhaupt und wirklich keinen Hintergrund gibt und auch nicht geben darf im Jahr 2019", so Gabalier. Er würde gerne klarstellen: "Ich hab überhaupt kein Problem mit Schwulen, mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und auch sonst mit keinen Randgruppierungen, die es sonst noch so gibt, und möchte hier auf gar keinen Fall für Unmut sorgen, Ihr Lieben."



Gabalier gegen "schmusende Männlein"

Auf seine konkreten Aussagen, mit denen er seit vier Jahren für Empörung sorgt, ging Gabalier nicht ein. Er hatte Homosexuelle unter anderem aufgefordert, sich in der Öffentlichkeit zurückzuhalten, oder zu viele "schmusende Männlein" in Medien und auf Plakaten beklagt, was "Abwehr, Überdruss, Antipathie, selbst bei Leuten, die es doch eigentlich tolerieren", hervorrufe. Für derartige Aussagen erhielt er viel Applaus von rechtspopulistischen Politikern.



Die homophoben Äußerungen Gabaliers waren Anfang dieses Jahres wieder in die Schlagzeilen geraten, weil dem Musiker der bayerische Karl-Valentin-Ordens verliehen wurde. Gabalier reagierte auf Kritik an der Auszeichnung mit den Worten, dass ihn diese schlicht nicht interessiere (queer.de berichtete). In den letzten Jahren wurde der selbst ernannte "Volks-Rock'n'Roller auch für frauenfeindliche und nationalistische Äußerungen attackiert. (dk)