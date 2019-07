Nach Homophobie-Skandal: Verhaltenskodex für ITB-Partnerländer ab 2022

crosseye Marketing / flickr) Die ITB ist seit 1966 die Leitmesse der weltweiten Tourismusbranche (Bild:

Die Internationale Tourismusbörse (ITB) will nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung ab 2022 einen Verhaltenskodex für Partnerländer festlegen. "Zukünftig müssen alle Partnerland-Bewerber ab dem Jahr 2022 einen Code of Conduct für Geschäftspartner der Messe Berlin unterzeichnen", erklärte eine Sprecherin von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) gegenüber der "taz".



Der Kodex würde gerade im Detail ausgearbeitet. Darin solle enthalten sein, dass Touristen in ihrem Reiseziel weder wegen ihres Geschlechts, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Herkunft diskriminiert werden dürften. "Zusätzlich fordert die Messe Berlin eine detaillierte Strategie, wie die entsprechenden Antidiskriminierungsmaßnahmen im jeweiligen Land umgesetzt werden", so die Sprecherin weiter. Bewerber sollten dazu einen Aktionsplan vorlegen, in denen nachhaltige Projekt-Ideen aufgelistet werden. Diese Ideen sollen dann die Reisemesse und das Partnerland "kommunizieren".



Die ITB war vergangenes Jahr in die Kritik geraten, weil sie für das Partnerland Malaysia warb, obgleich dort Homosexuelle verfolgt werden (queer.de berichtete). Kurz zuvor hatte Malaysia eine Folterstrafe gegen zwei Frauen verhängt: Die mutmaßlichen Lesben erhielten vor 100 Schaulustigen je sechs Stockhiebe (queer.de berichtete). Auf der Messe im März diesen Jahres verbreitete ein Vertreter der Regierung dann homophobe Propganda: Er behauptete, dass es in seinem Land überhaupt keine Homosexuellen gebe (queer.de berichtete).

2020 wirbt ITB für Verfolgerstaat

Das selbe Spiel wie bei Malaysia könnte sich im nächsten Jahr wiederholen: Dann ist mit dem Oman ebenfalls ein Staat als Partnerland vorgesehen, der Schwule und Lesben verfolgen lässt. Homosexualität kann in dem arabische Land mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden (queer.de berichtete). Für den Oman wird der Verhaltenskodex noch nicht gelten. 2021 wird dann das deutsche Bundesland Sachsen Partnerstaat. Gegenüber queer.de erklärte eine Sprecherin der Senatsverwaltung, dass die ITB Verantwortlichen aus dem Oman und aus Sachsen stets deutlich machen werde, "dass menschenrechtsrelevante Themen vor und während der Messe behandelt werden und ein offener Dialog von der Messe ausdrücklich erwünscht ist". (dk)