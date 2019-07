Disney-Star Bella Thorne outet sich als pansexuell

Bella Thorne im Horrorstreifen "Amityville: The Awakening" (Bild: Entertainment One)

Heute, 15:13h,

Die amerikanische Schauspielerin Bella Thorne hat sich in einem Fernsehinterview am Montag als pansexuell geoutet. In der Frühstücks-TV-Sendung "Good Morning America" des Senders ABC sagte die 21-Jährige, die gerade für ihren ersten Gedichtsband "Life of a Wannabe Mogul" auf Werbetour ist: "Ich bin tatsächlich pansexuell, und das wusste ich gar nicht. Jemand hat mir das mal erklärt", so Thorne. "Du magst, wen du magst. Es muss kein Mädchen oder Junge sein, kein 'er', keine 'sie', kein 'dieses', kein 'jenes'. Es geht darum, die Persönlichkeit von jemandem zu lieben – du liebst also einen Menschen."

Thorne hatte sich im Dezember 2016 auf Twitter als bisexuell geoutet. Sie berichtete danach von Beziehungen sowohl mit Männern als auch mit Frauen. So war sie zeitgleich mit dem 32-jährigen Rapper Mod Sun und der 21-jährigen Youtuberin Tana Mongeau zusammen. Beide Beziehungen sind Anfang dieses Jahres in die Brüche gegangen.

Pansexualität oder Omnisexualität bezeichnet eine sexuelle Orientierung, bei dem das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität des Partners oder der Partnerin keine Rolle spielt – das Geschlecht verschwindet vollkommen hinter der Person. Mehrere US-Showgrößen haben sich bereits als pansexuell geoutet – zu ihnen gehören etwa die Sängerinnen Miley Cyrus und Janelle Monáe. Vergangenes Jahr outete Schauspieler Donald Glover (Childish Gambino) die von ihm dargestellte Star-Wars-Figur Lando Calrissian als pansexuell (queer.de berichtete).



Die 1997 in Florida geborene Bella Thorne ist in den USA vor allem als Kinderschauspielerin in Disney-Produktionen bekannt: Zwischen 2010 und 2013 spielte sie die Hauptrolle in der Disney-Channel-Sitcom "Shake It Up – Tanzen ist alles". Sie trat als Gast in vielen TV-Serien auf, darunter "Entourage", "O.C. California" und "Die Zauberer vom Waverly Place". Zuletzt war sie Hauptdarstellerin in der nach zwei Staffeln abgesetzten Drama-Serie "Famous in Love", die in Deutschland auf sixx gezeigt wurde. Außerdem spielte die 21-Jährige in bislang rund drei Dutzend Filmen mit, darunter Disney-Produktionen wie "Meine Schwester Charlie", "Beste Freinde" oder später im Horrorfilm "Amityville: The Awakening". (dk)