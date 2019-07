Schwulenberatung Berlin sucht Volljurist*in

Heute, 10:08h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für die Fachstelle für LSBTI Geflüchtete und Verstärkung des Teams



eine*n Volljurist*in (20 Std/W) zum 01.09.2019.



Grundlage der Tätigkeit der Fachstelle sind die in Anlehnung an die EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33 genannten Bestimmungen für besonders Schutzbedürftige und die Anerkennung der besonderen Schutzbedürftigkeit von LSBTI Geflüchteten durch das Land Berlin. Die Fachstelle wird Mitglied des Berliner Netzwerks für besonders Schutzbedürftige und ermittelt durch Beratung den individuellen Bedarf geflüchteter LSBTI. Sie unterstützt sie in der Wahrnehmung ihrer Rechte und dem Zugang zu den erforderlichen Leistungen. Durch ihre Expertise trägt sie mit Empfehlungen und Stellungnahmen gegenüber staatlichen Akteuren zur strukturellen Verbesserung der Situation von LSBTI Geflüchteten bei.



Aufgaben

- juristische Beratung von erwachsenen, asylsuchenden, geduldeten und bleibeberechtigten LSBTI* Geflüchteten zur Information über und Erhebung von individuellen Bedarfen,

- Entwicklung von Interventionsmöglichkeiten,

- Unterstützung bei der Antragstellung zur Inanspruchnahme von Leistungen

- Kontaktaufnahme und -pflege zu anderen relevanten Organisationen

- Verfassen von Empfehlungen und Stellungnahmen, entsprechend juristischer Sachlage



Anforderungen:

- Abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation

- Rechtskenntnisse in Verfahrensrecht, Aufenthaltsrecht, Migrationsrecht, Sozialrecht, EU-Recht

- Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und möglichst einer weiteren Sprache

- Transkulturelle Sensibilität und Kompetenz im Bereich Migration und Flucht

- LSBTI* Lebensweltkenntnisse



Bewerbungen

bitte bis zum 12. August 2019 bitte mit Kennzeichen A3/2019/11

- per Email an

- per Briefpost an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bewerbungen von Menschen mit Migrations- und oder Fluchtgeschichte sind ausdrücklich willkommen.