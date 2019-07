Der Boom der queeren Datingshows

Heute, 11:56h, noch kein Kommentar

Den Anfang machte RTL. Ende Juni kündigte die Mediengruppe die "erste reine Gay-Dating-Reality-TV-Show in Deutschland" an: "Prince Charming" soll ab November auf dem RTL-Videoportal TVNOW zu sehen sein (queer.de berichtete). Nun scheint mit dem Hessischen Rundfunk auch ein öffentlich-rechtlicher Sender zu folgen.



Für die zweite Staffel der hr-Datingshow "3 Zimmer, Küche, Date! – Die etwas andere Single-Show" sucht die Kölner Medienagentur FAMEONME Casting im Auftrag des Senders derzeit gezielt schwule Singles im Alter zwischen 20 und 65 Jahren. "Tatsächlich kann sich der Hessische Rundfunk auch vorstellen, eine Ausgabe zu einer Gay-Ausgabe zu machen", erklärte FAMEONME-Geschäftsführer Andreas Donat gegenüber queer.de. "Darüber freuen wir uns! Nun fehlen uns nur die sympathischen Gay-Männer!"

Bewerben können sich nur schwule Männer aus Hessen

Im Januar zeigte das hr-fernsehen bereits drei Folgen von "3 Zimmer, Küche, Date!". Die Singles werfen darin lediglich einen Blick in die Wohnungen ihrer möglichen Partner und müssen sich dann fragen, was die Einrichtung über den Menschen aussagt. Aufgrund des großen Erfolges schickt der Sender das Format nun in die Fortsetzung. Die Dreharbeiten sind für September geplant.



Interessierte Singles können sich ab sofort mit Kontaktdaten, Fotos und ein paar Angaben über sich über die Webseite der Agentur bewerben. Wichtige Grundvoraussetzung ist der Wohnsitz in Hessen.



Queere Staffel von "Are you the One?" bei MTV



Der Cast der achten Staffel von "Are you the One?" (Bild: MTV)

Der internationale Musiksender MTV zeigt wiederum ab 19. September die achte Staffel der amerikanischen Reality-Datingshow "Are you the One?" in Deutschland. Das Besondere: Alle Teilnehmenden sind entweder bi- oder pansexuell. Der Cast umfasst insgesamt 16 Singles, die alle auf der Suche nach der großen Liebe sind – egal welchen Geschlechts.



MTV ist in Deutschland im unverschlüsselten Free-TV über Satellit, Kabelnetz, IPTV, Internet-TV, per Livestream und in der kostenlosen MTV Play App für iOS und Android frei empfangbar. Zum Berliner CSD hüllt der Sender sein Logo am Samstag für 24 Stunden in Regenbogenfarben. Um 19:15 Uhr läuft zudem die Sondersendung "MTV Likes Pride". (cw)