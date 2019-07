Homophobe Attacke mit Hitlergruß in der Straßenbahn

Rob Dammers / flickr) Der Vorfall ereignete sich in einer Berliner Straßenbahn der Linie 12 (Bild:

Nach einer homophoben Beleidigung am Freitagabend in Berlin-Weißensee musste sich ein 57-Jähriger einer Blutentnahme unterziehen. Dies meldete die Polizei der Hauptstadt am Samstagvormittag.



Zeugenaussagen zufolge zeigte der Mann gegen 18.05 Uhr in einer Tram der Linie 12 an der Kreuzung Berliner Allee / Albertinenstraße / Pistoriusstraße mehrfach den Hitlergruß. Anschließend soll er zudem weibliche Fahrgäste lesbenfeindlich beschimpft und eine von ihnen am Unterarm gegriffen und sie gegen die Tür der Straßenbahn geschubst haben.

Tatverdächtiger hatte 2,1 Promille

Eintreffende Beamte nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem aggressiven Mann wahr. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von etwa 2,1 Promille. Der Pöbelnde wurde anschließend in ein Gewahrsam gebracht. Hier musste er sich einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Danach konnte er seinen Weg fortsetzen. Die Frau blieb unverletzt.



In Berlin werden anders als in vielen anderen deutschen Städten mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw/pm)