CSD Berlin: Jugendliche zünden Pride-Fahne am Rathaus an

Anschlag gescheitert: Die Regenbogenfahne weht weiterhin vor dem Köpenicker Rathaus (Bild: Bezirksamt Treptow-Köpenick)

Heute, 11:42h,

Zwei bisher unbekannte Jugendliche oder junge Männer haben in der Nacht nach der Berliner CSD-Parade im Stadtteil Köpenick versucht, eine Regenbogenfahne in Brand zu setzen. Dies meldete die Polizei der Hauptstadt am Sonntagvormittag.



Nach Angaben von Zeugen sei einer der beiden Unbekannten gegen 0.30 Uhr den Fahnenmast vor dem Köpenicker Rathaus in der Straße Alt-Köpenick hinauf geklettert und hatte dann mehrfach versucht, die gehisste Regenbogenfahne zu entzünden. Der zweite Unbekannte hatte ihm zuvor beim Erklimmen des Mastes geholfen. In der Fahne entstand jedoch lediglich ein kleines Brandloch.



Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend. Die Zeugen filmten allerdings die Tat und stellten das Video der Polizei zur Verfügung. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung mit homophobem Hintergrund.

Fahrgäste mit Pride-Shirts in der U3 angepöbelt

Darüber hinaus meldete die Berliner Polizei im Zusammenhang mit dem CSD einen homophoben Zwischenfall in der U-Bahn. So beleidigte und bedrohte ein alkoholisierter 19-Jähriger am Abend mehrere andere Fahrgäste.



Nach Angaben von Zeugen hatte der junge Mann zunächst in einem Zug der U3 mehrfach zwei unbekannt gebliebene Männer homophob beleidigt, die T-Shirts mit Regenbogenflaggen trugen. Eine 72-Jährige hatte den alkoholisierten 19-Jährigen daraufhin aufgefordert, das zu unterlassen, woraufhin er auch sie mehrfach beleidigte. Die beiden zuerst beschimpften Männer verließen die Bahn, dafür richtete sich die Wut des jungen Mannes nun gegen mehrere andere Fahrgäste, die ihren Unmut über dessen Verhalten äußerten. Er beleidigte und bedrohte sie und gab laut Polizeibericht "volksverhetzende Äußerungen" von sich.



Als die Zeugen schließlich die Polizei verständigt hatten und gemeinsam mit der ebenfalls alkoholisierten 61 Jahre alten Mutter des 19-Jährigen die Bahn verließen, fuhr dieser weiter. Seine Mutter nannte den Polizisten jedoch seinen Namen. Nun wird gegen ihn wegen Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung ermittelt.



Erst am Freitag wurde in Berlin-Weißensee ein betrunkener 57-Jähriger festgenommen, der weibliche Tram-Fahrgäste lesbenfeindlich beleidigt, den Hitlergruß gezeigt und eine Frau gegen die Tür der Straßenbahn gestoßen haben soll (queer.de berichtete). (cw/pm)