Ein junger Schwuler flieht vor seiner muslimischen Familie

Der 22-jährige, süße Hicham (Mehdi Meskar) hält es zuhause einfach nicht mehr aus! Da in seiner muslimischen Familie niemand ahnt, dass er auf Männer steht, reißt er kurzerhand aus und flieht nach Lyon. Dort lebt Thibaut (Eric Pucheu), der einzige schwule Mann, den er kennt – und der vor Jahren einmal versucht hatte, den Teenager Hicham zu küssen…



Pro-Fun hat die erste Staffel von "Woke" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Tatsächlich freut sich Thibault sehr über das unerwartete Wiedersehen und bietet Hicham spontan an, bei ihm unterzuschlüpfen. Hicham ist gleich hin und weg vom selbstbewussten, leidenschaftlichen Thibault – und so vibriert die Luft bald vor erotischem Begehren zwischen den beiden Männern.



Thibaults beinahe schon militanter Kampf als Aktivist der LGBTI-Initiative "G Spot" gegen Amaury, den homophoben Sprecher des Bürgermeisters, der überraschende Besuch von Hichams Schwester Nadjet – all die Irrungen und Wirrungen in seinem neuen Leben lassen Hicham auf der Reise zu sich selbst über sich hinauswachsen…



Konfliktreich, emotional, aktuell, szenenah und rasant erzählt, macht die Mini-Serie "Woke" der beiden französischen Regisseure Jules Thénier und Maxime Potherat Lust auf mehr. Jetzt ist die erste Staffel bei Pro-Fun auf DVD erschienen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zur Serie



Woke – Die komplette erste Staffel (Originaltitel: Les Engagés). Serie. Frankreich 2017-2018. Regie: Jules Thénier, Maxime Potherat. Darsteller: Mehdi Meskar, Eric Pucheu, Denis D'Arcangelo, Nanou Harry, Claudine Charreyre, Franck Fargier. Gesamtlaufzeit: 95 Minuten. Sprache: französische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Pro-Fun Media