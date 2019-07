Berlin: CSD-Besucher von zwei Personen ins Gesicht geschlagen

Christian Gaa mit einem gezielten Foto-Kuss vor der russischen Botschaft und nach der Auseinandersetzung, die sich zuvor an der Botschaft abgespielt hatte (Bild: privat)

Von Norbert Blech

Gestern, 19:51h,

Rund um den Berliner CSD ist es am Samstag offenbar zu einer weiteren homophoben Gewalttat gekommen: Ein junger Schwuler aus Frankfurt am Main, der den Hauptstadt-Pride besuchte, war seiner eigenen Schilderung zufolge mit zwei Freunden gegen kurz nach 18 Uhr Unter den Linden auf der Höhe der Russischen Botschaft unterwegs, als er von einem Unbekannten aus einer Gruppe von Mit-Zwanzigern heraus angerempelt wurde.



Nachdem Christian Gaa, der den Vorfall in der Nähe der CSD-Abschlussveranstaltung später in einem zur viralen Verbreitung auf Facebook gedachten Posting schilderte, den Mann zur Rede stellte, habe dieser "Verpiss Dich!" geäußert. Eine bislang unbeteiligte Frau aus einer hinter den Beteiligten ebenfalls aus Richtung des Brandenburger Tors kommenden weiteren Gruppe habe sich dann "mit voller Aggression" in den Streit eingeschaltet und ebenfalls "Was willst Du? Verpiss Dich!" gerufen. Im Zuge der Auseinandersetzung habe der Mann ihm dann mit der Faust in die linke Gesichtshälfte, die Frau "mit voller Wucht und auch mit der Faust" in die andere geschlagen; dazu hätten die Angreifer "Scheiß Schwuchtel" gerufen. Gaa berichtet, seine Freunde und ein mit der Bewachung der Botschaft beauftragter Mann hätten dann eingegriffen.



Der Angreifer habe noch einen Anruf Gaas bei der Polizei unterbinden wollen, sei dann aber geflohen, während die Angreiferin blieb und laut Gaa eine Gegenanzeige stellte – ihm werde unterstellt, einer ihrer Freundinnen ins Gesicht geschlagen zu haben. "Was ein Ding der Unmöglichkeit darstellt, da ihre Freundin beim Tatvorfall nicht dabei war (wohl hinter uns in der Gruppe lief) und ich keine Faust gen wen erhoben habe." Der 26-Jährige trug von dem Vorfall eine blutende, aber nicht gebrochene Nase davon, so Gaa zu queer.de.



Die Berliner Polizei bestätigte auf Anfrage, dass ihr der geschilderte Sachverhalt bekannt sei. Zu ihm seien "drei Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzungen in Bearbeitung". Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt, der unter anderem bei mutmaßlichen Hassverbrechen ermittelt, werde nun prüfen, "ob hier eine homophobe Tatmotivation vorliegt".



Gaa, ein Aktivist vom Frankfurter Bündnis Akzeptanz und Vielfalt und Mitarbeiter der örtlichen Aids-Hilfe, hatte den Vorfall auf Facebook mit dem Hinweis "Bitte teilen" veröffentlicht und auch einige Medien informiert, da einer der Angreifer noch unbekannt und flüchtig gewesen sei. Er beschreibt ihn als ca. "1,75m, männlich, muskulöse Körperstatur, an den Armen tätowiert, kurzes schwarzes Kopfhaar, mittellanger Bart, schwarzes Oberteil". Auch wolle er, zusammen mit den geteilten Kuss-Bildern vor den Botschaften Russlands und der Vereinigten Arabischen Emirate, ein "klares Statement gegen Homofeindlichkeit" und "gegen jegliche Menschenfeindlichkeit" abgeben.



Am Montagabend teilte auch der Berliner CSD den Eintrag Gaas bei Facebook und betonte: "Dieser Vorfall macht nochmal auf erschreckende Weise deutlich, wie wichtig es ist, für gleiche Rechte, Vielfalt und Akzeptanz auf die Straße zu gehen. Nach wie vor. LSBTIQ*-Rechte sind Menschenrechte! Das ist nicht verhandelbar!" Man stehe solidarisch an Christians Seite und wünsche ihm schnelle Genesung.

Mehrere homofeindliche Vorfälle am Wochenende

Während die Hauptstadt-Polizei den Vorfall nicht publiziert hatte, war sie am Sonntag in ihrem Polizeibericht auf zwei homofeindlich motivierte Taten eingegangen (queer.de berichtete): So beleidigte ein 19-Jähriger am Samstagabend in der U-Bahn zwei Männer mit Regenbogen auf dem T-Shirt homophob und attackierte in Folge weitere Gäste mit "volksverhetzenden Äußerungen" – laut dpa schrie er unter anderem "Nazi-Power". In der Nacht zum Sonntag versuchten zudem zwei Jugendliche, eine Regenbogenfahne am Rathaus Köpenick in Brand zu setzen.



Zusätzlich sei zu dem Wochenende eine weitere Strafanzeige mit homophobem Tathintergrund an den Staatsschutz übergeben worden, so die Polizei gegenüber queer.de. Einen Bezug zum CSD habe diese nicht.



Zu einem in sozialen Netzwerken kursierenden Foto, dass das Abführen eines CSD-Besuchers durch Polizeibeamte direkt vor der Gedenktafel "Rosa Winkel" am U-Bahnhof Nollendorfplatz zeigen soll, äußerte die Polizei, die Station sei kurzzeitig wegen Überfüllung geschlossen worden. "Daher wurde dem CSD-Besucher der Zutritt in den Bahnhof durch Polizisten verweigert. Nachdem der Mann anfing, seinen Unmut über die polizeilichen Maßnahmen zu äußern und die Einsatzkräfte lautstark zu beleidigen, wurde er von den Beamten vorübergehend an der dortigen Wand fixiert". Aufgrund der Menschenmassen sei es nicht möglich gewesen, sich umgehend mit dem Mann an einen anderen Ort zu begeben. Als die Situation es zuließ, sei er für weitere Maßnahmen in ein Polizeifahrzeug gebracht worden. Insgesamt sei es im Rahmen des CSD zu 17 Freiheitsentziehungen gekommen.



Mehr als 1 Million Besucher*innen bei Demonstration und Abschlusskundgebung zum 41. Berliner CSD. Am Demonstrationszug vom Kudamm bis zum Brandenburger Tor beteiligten sich rund 300.000 Teilnehmer*innen. BrigitteDummer pic.twitter.com/vKmlCSz2UY CSD Berlin (@CSD_Berlin) July 28, 2019 Twitter / CSD_Berlin

Mit rund einer Million Besuchern und bis zu 300.000 Teilnehmern setzte der CSD am Samstag eine neue Rekordmarke. Auch der Dyke March am Vorabend wurde erneut als großer Erfolg eingeschätzt, während der ebenfalls vom CSD unabhängige alternative "Radical Queer March" am Samstag wieder im Vorfeld und vor Ort von einem Streit um die Teilnahme von BDS-Aktivisten überschattet wurde, die der Demo, teilweise mit Parolen gegen das Existenzrecht Israels, ihre Sicht auf den Nahost-Konflikt als dominierendes Thema aufdrängen wollten. Sie gingen nicht auf Forderungen der Veranstalter ein, wurden teilweise von der Polizei abgedrängt, dann aber doch wieder von den Veranstaltern zugelassen. Einige der BDS-Aktivisten hatten auch in den Menschenmassen am regulären CSD teilgenommen, während an anderer Stelle ein Wagen der Israelischen Botschaft mitfuhr und eine Fußgruppe der jüdisch-queeren Gruppe Keshet über 100 Teilnehmer fand.



CSD wurde am Wochenende auch in Stuttgart, Duisburg, Siegen, Bamberg und im niedersächsischen Wendland rund um Waddeweitz gefeiert. Laut Stuttgarter Zeitung wurde ein CSD-Besucher am späteren Abend in der Innenstadt von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt und dann mit einem Schlag an den Kopf angegriffen. In Siegen hielt die rechtsextreme Kleinpartei "Der Dritte Weg" wie angekündigt am Rande der CSD-Strecke eine Kundgebung gegen "Homo-Propaganda" ab. Von der Polizei und einem SPD-Stand von der Pride-Demo abgeschnitten, verteilte gut ein dutzend Neonazis Flyer an einem Stand und nutzte eine auf dem Boden angebrachte Regenbogenflagge als Fußabtreter. Ein Transparent zeigte an Fußgänger gerichtet Bilder von CSD-Teilnehmern mit dem Aufdruck "Sollen so eure Kinder werden?" Die Antwort: Der Pride selbst fand eine neue Rekordbeteiligung von rund 400 Teilnehmern.



um 21.30h aktualisiert um Rückmeldungen von Christian Gaa