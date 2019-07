Gay-Porno-Star Silas gestorben

Promo-Bild des Pornostars zu einem Dreh aus dem letzten Jahr (Bild: Active Duty)

Gestern, 21:11h, noch kein Kommentar

"Mit schweren Herzen bringe ich diese beunruhigende Nachricht", so begann Ende der letzten Woche ein Tweet von Rob Navarro von der US-amerikanischen schwulen Pornoseite "Military Classified", mit dem er den Tod von einem seiner Darsteller vermeldete: Stephen Edward Morgan Jr., bekannt als Silas, sei demnach bereits am 8. Juli an einer vermuteten Überdosis gestorben. Er wurde 25 Jahre alt.



"In meinen 15 Jahren online habe ich nur zwei Tweets wie diesen geschickt", "es ist nie einfach", so Navarro weiter. "Ruhe in Frieden, Silas, deine Schönheit wird jetzt für immer leben."



Morgan, der ursprünglich aus Indianapolis stammte und in Orlando in Florida lebte, war in den letzten Jahren für mehrere schwule Porno-Labels unter verschiedenen Pseudonymen unterwegs, so stand er als "Eddy" bei "Cocksure Men", "Brad Davis" bei "Active Duty" und "Brad T." bei "Raw Castings" in aktiven wie passiven Rollen vor der Kamera. Als "Silas" trat er zuletzt auch in der Porno-Reihe "Boys Halfway House" auf.





Laut einer Online-Traueranzeige hinterlässt der Darsteller seine Eltern, zwei Brüder und drei Schwestern. "Mein kleiner Bruder, meine andere Hälfte", schrieb eine der Schwestern dort. "Ich liebe und vermisse dich so sehr!" Der Verstorbene habe mit seiner Musik und Kunst, seinen Leidenschaften und seinem Talent ebenso einen nicht wegzunehmenden Eindruck hinterlassen wie mit der Liebe zu seiner Familie, seit seiner eigenen Kindheit bis zur ersten Begegnung mit seinem Neffen. "Du hast mir mehr gelehrt, als du dir vorstellen kannst, und ich werde unsere Erinnerungen für immer in Ehren halten und sie mir am Herzen halten." Die Beisetzung sollte in privaten Rahmen erfolgen.



In den letzten Monaten und Jahren gab es bemerkenswert viele Meldungen zum Tod von schwulen Pornodarstellern (bzw. heterosexuellen Darstellern in entsprechenden Reihen). Einige begingen Suizid, wie im Mai mutmaßlich der Darsteller Casey Jacks (queer.de berichtete). Andere starben offenbar an einer Überdosis, darunter in diesem Juni der Falcon-Darsteller Jay Dymel (queer.de berichtete). (cw)