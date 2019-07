Bischof Neophytos: Schwule stinken

Metropolit Neophytos lebt in seiner ganz eigenen Welt

Heute, 12:54h,

Kürzlich sorgten die Aussagen von Neophytos, dem orthodoxen Metropoliten des nordzyprischen Morphou, für weltweites Gespött: Der 57-Jährige behauptete bei einer Veranstaltung im Juni, dass Analverkehr der Eltern dazu führe, dass ihre Kinder homosexuell werden (queer.de berichtete). Nun veröffentlichte die queere Organisation Accept LGBTI Cyprus eine neue Passage des Auftritts mit englischen Untertiteln, in der der Geistliche gar behauptet, dass man Schwule riechen könne.



Neophytos erzählte in dem Clip von einer Beispielssituation, in der "ein sehr gut aussehender junger Mann" von einem Mönch mit den Worten angesprochen werde: "Junger Mann, ich muss dir sagen: Hör auf mit dem, was du tust." Der Mönch habe damit gleichgeschlechtlichen Sex gemeint. "Du holst dir damit eine Krankheit, du wirst jung sterben. Du solltest Buße tun. Buße tun macht Freude."



Der junge Mann habe dann gefragt, wie Gott dem Priester gezeigt habe, dass er solche Dinge tue. Daraufhin habe dieser geantwortet: "Als du bei mir vorbeigelaufen bist, hattest du einen bösen Geruch. Du stinkst. Diese Sachen, die du machst, also mit Männern ein Bett zu teilen, verursachen einen spezifischen Gestank, den ich erkenne. So erhalten heilige Menschen Informationen von Gott." Neophytos führte nicht aus, wie man als Normalbürger Schwule aus eine Gruppe herausriechen kann. Er sagte auch nicht, ob auch Heterosexuelle mit Fetischen, Bisexuelle oder Lesben diesen Geruch entwickeln.

Neophytos: Junger Mann ist jetzt ein wohlriechender Hetero

Laut Neophytos gab es bei "diesem jungen Mann, diesen Homosexuellen, diesem Ex-Sodomiten" ein Happyend. Seine ganze Familie habe für ihn gebetet, wodurch er sein Leben geändert habe. "Dieser junge Mann riecht jetzt wundervoll", so Neophytos.



Rund zwei Drittel der Bürger des EU-Landes Zypern, dessen nördlicher Teil von der Türkei besetzt ist, gehören der orthodoxen Kirche an. Die Kirche ist sehr LGBTI-feindlich eingestellt. (dk)