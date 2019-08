Mario Lopez entschuldigt sich für transphobe Äußerungen

Die Äußerungen von Mario Lopez gefielen vielen Konservativen – nach Kritik sagt der Schauspieler aber "sorry" (Bild: Screenshot Youtube / PragerU)

Heute, 11:55h,

Der amerikanische Schauspieler Mario Lopez hat sich am Mittwochabend in einer Stellungnahme für transphobe Aussagen entschuldigt. Der 45-jährige Star aus Serien wie "California High School" oder "Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis" hatte einen Shitstorm ausgelöst, weil er es als "gefährlich" bezeichnet hatte, wenn Eltern ihre trans Kinder unterstützen (queer.de berichtete).



"Meine Kommentare waren ignorant und herzlos. Ich verstehe jetzt besser, wie verletzend meine Aussagen waren", so Lopez in seinem Statement, das er an mehrere US-Medien schickte. "Ich war immer ein Unterstützer der LGBTQ-Community und werde immer einer sein. Ich werde diese Gelegenheit nutzen, um mich besser über das Thema zu informieren. In Zukunft werde ich mich nachdenklicher äußern."

Kritik von LGBTI-Aktivisten

Seine transphoben Aussagen hatte er bereits im Juni in der Sendung der konservativen Moderatorin Candace Owens gemacht, sie wurden aber erst diese Woche in sozialen Medien zu einem Thema. Viele Nutzer zeigten sich empört über Lopez. So erklärte Karamo Brown, einer der Fab-Five der Netflix-Serie "Queer Eye", dass er enttäuscht über die Äußerungen von Lopez gewesen sei. "Als Sozialpädagoge habe ich gelernt, wie man Vernachlässigungen oder Misshandlungen eines Kindes feststellt. Ein gesunder und sicherer Dialog mit Kids ist nie Missbrauch oder Vernachlässigung oder eine Gefahr", so Brown auf Twitter.



Im disappointed to read @MarioLopezExtra comments about parents who support their childs openes about their gender identity. As a social worker I am trained to identify abuse or neglect of a child. Healthy & safe dialogue w/ kids is neither abusive, neglectful or dangerous. https://t.co/aTkL2sLm4u Karamo Brown (@Karamo) July 31, 2019 Twitter / Karamo

Auch LGBTI-Aktivisten zeigten sich empört über Lopez' Äußerungen: "Die wirkliche 'Gefahr' besteht darin, wenn ein Promi seine öffentliche Plattform dafür nutzt, um sich gegen eine marginalisierte und gefährdete Gruppe von Kindern auszusprechen", erklärte etwa die queere Organisation GLAAD.

Trump Jr. gefielen transphobe Äußerungen von Lopez

Unterstützung für seine inzwischen zurückgezogenen Aussagen erhielt Lopez dagegen vom Clan des Präsidenten: Donald Trump Jr., der Sohn des US-Staatschefs, schrieb am Mittwoch auf Twitter: "Ich kann buchstäblich nichts Falsches bei der Aussage von Mario Lopez entdecken, das diesen Aufschrei des Mobs, der ihn nur vernichten will, rechtfertigen würde."







Moderatorin Candace Owens erklärte auf Twitter, dass Lopez "gemobbt" worden sei, damit er eine Entschuldigung verfasst. "Linke sind KRANK", schrieb die 30-Jährige weiter.







Lopez ist in den USA auch als Moderator von Klatsch-Nachrichtensendungen bekannt. Er präsentierte jahrelang das Magazin "Extra" und ist seit letztem Monat einer der Moderatoren der populären Sendung "Access Hollywood". (dk)