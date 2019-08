Homophober Rugbyspieler Israel Folau verklagt Verein und Verband

www.davidmolloyphotography.com / flickr) Israel Folau will sich in Liga und Nationalmannschaft klagen – und nebenbei noch zehn Millionen Dollar mitnehmen (Bild:

Der australische Rugbystar Israel "Izzy" Folau hat am Donnerstag rechtliche Schritte gegen seine Entlassung eingeleitet. Der 30-Jährige war im Mai wegen Beleidigung Homosexueller vom Rugbyverband gefeuert worden und spielt seither weder in der nationalen Liga noch der Nationalmannschaft (queer.de berichtete).



Folau verklagt seinen ehemaligen Verein, die in Sydney beheimateten New South Wales Waratahs, auf Wiedereinstellung und den Dachverband "Rugby Australia" auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von zehn Millionen Dollar (6,2 Millionen Euro). Der evangelikale Christ argumentierte, er sei wegen seiner Religion gefeuert worden, was ein Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetz darstelle.



Auf Twitter bestätigte der Sportler die Klage und erklärte: "Gott gibt mir Kraft für den vor mir liegenden Weg."







Die erste Anhörung zu dem Fall soll bereits am 13. August in Melbourne stattfinden. Seine Anwälte haben angekündigt, ihr Klient habe lediglich von seiner Redefreiheit Gebrauch gemacht und seinen Arbeitgeber nicht direkt geschädigt. Vielmehr habe er "gesetzlich erlaubte religiöse Inhalte" verbreitet. "Herr Folau ist ein überzeugter Christ, was alle Vertragsparteien bereits vor Abschluss des Vertrages wussten", heißt es in der Anklageschrift. "Rugby Australia" wird dagegen voraussichtlich argumentieren, dass sich Folau nicht an die internen Verhaltensregeln gehalten habe und die diskriminierenden Äußerungen dem Ansehen des Rugby-Sports und den Sponsoren geschadet hätten.

Folau droht Homosexuellen Hölle an



In sozialen Netzwerken drohte Folau Homosexuellen mit der Hölle, sofern sie nicht seinen Glauben annehmen

Immer wieder hatte Folau er unter Berufung auf seine christlichen Überzeugungen homosexuellenfeindliche Äußerungen getätigt und damit Proteste ausgelöst. So drohte er Schwulen und Lesben wiederholt mit der Hölle, sofern sie ihre sexuelle Orientierung nicht ändern und sich dem Christentum zuwenden. Außerdem verglich er in einem Eintrag auf Instagram Schwule und Lesben unter anderem mit Lügnern und Dieben.



Die homophobe Organisation "Australian Christian Lobby" hatte für den Sportler Spenden gesammelt, damit er sich die Klage leisten kann (queer.de berichtete). Insgesamt kamen so 2,2 Millionen Dollar (1,4 Millionen Euro) zusammen. Die Spendensammlung wurde teils mit Unverständnis und Häme aufgenommen, weil Folau vergangenes Jahr der bestbezahlte Rugbyspieler der Welt gewesen war. (dk)