Das homosexuelle Leben vor Stonewall

New York, Christopher Street, in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969: Eine Gruppe Homo- und Transsexueller widersetzt sich in der Bar "Stonewall Inn" entschlossen der Polizei, die das Lokal eigentlich räumen will. Ihr Aufstand und die sich anschließenden Unruhen und Demonstrationen in den folgenden Tagen gelten als Urknall lesbisch-schwulen Selbstbewusstseins – und als Wendepunkt im Kampf um Anerkennung und Gleichstellung, an den seitdem jährlich bei den Christopher-Street-Day-Paraden erinnert wird.



Die Edition Salzgeber hat "Before Stonewall" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Greta Schiller und Robert Rosenberg erzählen in ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm "Before Stonewall" aus dem Jahr 1984 vom Leben und Alltag der US-amerikanischen Schwulen und Lesben vor diesem Ereignis. Mit seltenem Archivmaterial aus Filmausschnitten und Fotos, mit Interviews mit bekannten Persönlichkeiten wie dem Beat-Poeten Allen Ginsberg und der Dichterin und Aktivistin Audre Lorde, vor allem aber mit Aussagen von "ganz normalen" Schwulen und Lesben aus der breiten Bevölkerung erzählt der Film die Geschichte des allmählichen Sichtbarwerdens der Homosexuellen in der US-Gesellschaft.



"Before Stonewall" ist "ein lebendiges Dokument verborgener Geschichte" ("taz"), "lustig und schmerzvoll, intelligent und faszinierend" ("Chicago Tribune"), kurz: "der Kochbuchfilm zu unserer Geschichte!" (Manfred Salzgeber). Die Edition Salzgeber hat zum 50. Jahrestag der Aufstände eine neu restaurierte Fassung der Doku erst fürs Kino und nun auch auf DVD veröffentlicht. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Before Stonewall. Dokumentarfilm. USA 1984. Regie: Greta Schiller, Robert Rosenberg. Laufzeit: 87 Minuten, Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Edition Salzgeber.