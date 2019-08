Brennender Wagen beim CSD Hamburg

Heute, 14:15h,

Bei der Christopher-Street-Day-Demo in Hamburg ist am Samstag ein Umzugswagen in Brand geraten. Die Parade wurde gestoppt – ging aber dann nach etwa einer Stunde wieder weiter.



Bei dem betroffenen Wagen handelte es sich um den Truck von "Queer Refugees Support". Zwischen Fahrerraum und Ladefläche waren Flammen aufgestiegen, wie Beobachter schilderten. Große dicke Rauchwolken stiegen auf der Langen Reihe in den Himmel. Die Polizei sicherte das Areal rund um den brennenden Wagen.



Verdacht auf Rauchgasvergiftungen

Es gebe vier Leichtverletzte, sagte CSD-Veranstalter Stefan Mielchen. Zwei von ihnen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, ergänzte später ein Feuerwehrsprecher. Mitglieder von "Queer Refugees Support" und Mitarbeiter von umliegenden Unternehmen versuchten zunächst, mit Feuerlöschern der Flammen Herr zu werden. Dann waren mehrere Feuerwehrwagen im Einsatz – und konnten die Flammen schließlich löschen. In Brand geraten seien Dekomaterial und ein Stromgenerator, so die Feuerwehr. Die Ursache ist noch unbekannt.



"Danke an die Einsatzkräfte für ihre schnelle Hilfe und allen Zuschauer*innen für ihre Besonnenheit in einer schwierigen Situation", schrieb der Hamburg Pride auf Facebook. Ein Video zeigt, wie die Einsatzkräfte der Feuerwehr von CSD-Teilnehmern gefeiert wurden. Sie fuhren später dem beschädigten Wagen zur Seite; die Parade wurde fortgesetzt.



Mehr als 200.000 Teilnehmer erwartet



Zum Abschluss der Pride Week wurden bei der alljährlichen CSD-Parade in Hamburg am Samstag mehr als 200.000 Teilnehmer erwartet. 25 Trucks, 27 Fußgruppen sowie zahlreiche weitere Lkws und Pkws bahnten sich seit etwa 12 Uhr ihren Weg durch die zu Teilen abgesperrte Innenstadt.



Die Demonstration steht in diesem Jahr unter dem Motto "Grundsätzlich gleich – für eine bessere Verfassung". Gefordert wird vor allem, dass die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität in das Diskriminierungsverbot (Art. 3) im Grundgesetz aufgenommen werden. (cw/dpa)





Update 16.45h: Gruppe bittet um Spenden



Am späteren Nachmittag bestätigte "Queer Refugees Support" bei Facebook, dass zwei Aktivist*innen von Rauchvergiftungen betroffen seien. Der Wagen habe plötzlich Feuer gefangen, die Brandursache sei noch nicht geklärt. "Damit unsere Forderungen auch nach wie vor verstärkt gehört werden können, freuen wir uns sehr über Spenden fûr einen neuen Lautsprecherwagen", so Leila von der Gruppe. Diese erbitte man sich an récolte e.V., IBAN DE80200505501250133913 bei der Haspa, unter dem Stichwort QRS.



Umstehende und Paradeteilnehmende hätten sofort Feuerlöscher gebracht und den Aktivst*innen von QRS beim Absperren und Löschen geholfen. "Zwei andere Wagen haben uns angeboten, dass wir bei ihnen mitfahren können", so Hussein von der Gruppe. "Die Solidarität, die wir erfahren, ist beeindruckend und wir danken dafür. Diese Solidarität fordern wir auch noch mehr im Alltag von uns als LGBTIQ+ Geflüchtete."





Artikel wurde mehrfach aktualisiert