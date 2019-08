Berliner Homo-Mahnmal erneut beschädigt

Heute, 16:30h,

Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten wurde schon wieder beschädigt. Dies teilte der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg am Sonntag mit. Demnach wurde das Sichtfenster des Mahnmals "intensiv mit weißer Farbe beschmiert". LSVD-Landesgeschäftsführer Jörg Steinert erstattete bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber dpa den Eingang der Anzeige.



Das Denkmal war im Mai 2008 eingeweiht worden, errichtet auf Beschluss des Deutschen Bundestages nach einem Entwurf des Künstlerduos Michael Elmgreen und Ingar Dragset. Es soll die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus ehren und zugleich "ein beständiges Zeichen gegen Intoleranz, Feindseligkeit und Ausgrenzung gegenüber Schwulen und Lesben setzen". Durch eine verglaste Öffnung ist ein kurzer Film in Endlosschleife zu sehen, in dem sich homosexuelle Paare küssen. Zum zehnten Jahrestag des Denkmals hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Denkmal vor einem Jahr besucht und eine viel beachtete Rede gehalten (queer.de berichtete).

Farbattacken häufen sich in den letzten Monaten

In den letzten Monaten hatte es bereits mehrere Attacken auf das Denkmal gegeben. Zuletzt wurde am 30. Juni das Sichtfenster zu der Video-Installation mit schwarzer Farbe beschädigt (queer.de berichtete). Zuvor hatten Unbekannte die Glasscheibe Anfang Juni beschmiert (queer.de berichtete). Im Januar wurde ein ähnlicher Anschlag auf das Denkmal festgestellt – wenige Stunden nach einer dortigen Gedenkfeier für die homosexuellen Opfer des NS-Regimes (queer.de berichtete). Auch im Dezember und Oktober 2018 war die Stele mit schwarzer Farbe beschmiert worden (queer.de berichtete). Einmal war das Sichtfenster übermalt worden, ein anderes Mal hatte jemand "HIV" darunter geschrieben.



Im Laufe seines erst elfjährigen Bestehens war das Mahnmal immer wieder beschädigt worden, vor allem im ersten Jahr wurde die Scheibe zur Videoprojektion mehrfach zerschlagen oder zerkratzt. Im vergangenen Jahr hatten sich drei Viertel der LSVD-Mitglieder in Berlin-Brandenburg für eine Videoüberwachung von Gedenk- und Erinnerungsorten ausgesprochen. (cw)