Köln ist für queere Menschen in Deutschland am attraktivsten

Laut Travelzoo fühlen sich queere Menschen in der Domstadt am Rhein am wohlsten

Heute, 14:37h,

Unter den fünf deutschen Großstädten mit den größten CSDs ist Köln für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen am attraktivsten. Das ist das Ergebnis einer Studie des Reiseportals Travelzoo, das am Montag unter dem Titel LGBT*-Index veröffentlicht wurde. Neben Köln wurden auch die Millionenstädte Berlin, Hamburg und München sowie die baden-württembergische Hauptstadt Stuttgart in die Untersuchung miteinbezogen.



Hinter Köln konnte Berlin den zweiten Platz ergattern, Hamburg lag auf Rang drei. Das Duell der Südstädte entschied Stuttgart für sich, das auf dem vierten Platz landete. München wurde Schlusslicht.



Für den LGBT*-Index hatte das Marktforschungsunternehmen Appinio 805 queere Menschen befragt – mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren lag der Schwerpunkt eher auf jüngeren Personen. Sie wurden nach der LGBT-Freundlichkeit, der Lebensqualität, der Infrastruktur sowie dem Sicherheitsgefühl in der jeweiligen Stadt befragt.



Köln lag in drei der vier Kategorien auf Rang eins. Nur beim Thema "Sicherheit" musste sich die Domstadt Hamburg geschlagen geben, lag aber noch knapp vor Berlin und deutlich vor Stuttgart und dem Schlusslicht München.





























Travelzoo betonte, dass der "LGBT*-Index" als Momentaufnahme verstanden werden solle. So gebe es beim Thema queerer Rechten gerade mit Einführung der Ehe für alle, des dritten Geschlechtseintrags und der Einstellung von Queer-Beauftragten auf kommunaler Ebene viele Veränderungen. "Dies wirkt sich auch auf die Städte aus, so dass die Ergebnisse des Index schon im nächsten Jahr andere sein können", erklärte das Reiseportal.



Viele Städte versuchen derzeit, sich als offen gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten zu präsentieren, um wirtschaftliche Vorteile daraus zu ziehen. So veröffentlichte die Kölner Verwaltung erst im Mai eine Studie, in der Weltoffenheit und Toleranz gegenüber LGBTI als wichtiger Stadortvorteil für die Stadt bezeichnet werden (queer.de berichtete). (cw)