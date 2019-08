Sachsen: 5,3 Prozent der Eheschließungen gleichgeschlechtlich

Auch in Sachsen strömen Homo-Paare ins Standesamt – wenn auch etwas zögerlicher als in anderen Bundesländern (Bild: Amaury / flickr / by-nd 2.0))

Heute, 11:27h, noch kein Kommentar

Im Jahr 2018 haben in Sachsen 20.586 Paare geheiratet – unter ihnen waren auch 1.088 Paare gleichen Geschlechts. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit (PDF). Unter allen Ehen machten schwule und lesbische Paare damit 5,3 Prozent aus.



Damit lag der Anteil gleichgeschlechtlicher Ja-Wörter im Freistaat niedriger als in Brandenburg (5,9 Prozent), Nordrhein-Westfalen (8,5 Prozent) und Berlin (16,2 Prozent).



In Sachsen zeigte sich – wie in den anderen Bundesländern auch – ein erhebliches Stadt-Land-Gefälle bei gleichgeschlechtlichen Eheschließungen. So waren vergangenes Jahr in der Stadt Leipzig 12,6 Prozent aller Eheschließungen gleichgeschlechtlich. In Dresden lag der Anteil bei 9,6 Prozent, in Chemnitz bei 8,0 Prozent. Demgegenüber stellten Schwule und Lesben im Erzgebirgskreis nur 2,1 Prozent der frisch Vermählten.

Frauenpaare sind in der Mehrheit

Unter den gleichgeschlechtlichen Eheschließungen in Sachsen waren 518 Männerpaare und 570 Frauenpaare. Die Mehrheit der neuen Eheleute war vorher bereits verpartnert gewesen: Insgesamt wurde in 660 Fällen eine bereits bestehende Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt. 428 Ehen wurden neu gegründet.



Der Deutsche Bundestag hatte Ende Juni 2017 in der letzten Sitzung vor den Wahlen mit den Stimmen von SPD, Linken, Grünen und einem Viertel der Unionsabgeordneten die Gleichstellung von Homosexuellen im Ehe-Recht beschlossen (queer.de berichtete). Drei Monate später trat das Gesetz in Kraft (queer.de berichtete). Die seit 2001 existierende eingetragene Partnerschaft war damit zu einem Auslaufmodell degradiert worden: Seit Oktober 2017 ist eine neue Eintragung von Lebenspartnerschaften nicht mehr möglich. Alle Lebenspartner haben die Option, kostenlos ihre "Ehe light" in eine echte Ehe umwandeln zu lassen. (dk)