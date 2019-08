Clauvino da Silva ist tot

Mit dieser Maske wollte Clauvino da Silva aus dem Gefängnis ausbrechen (Bild: Justizbehörde Rio de Janeiro)

Heute, 12:41h, noch kein Kommentar

Der 42-jährige Bandenführer Clauvino da Silva ist am Dienstagmorgen im Hochsicherheitsgefängnis Laércio de Costa Pelegrino im Bundesstaat Rio de Janeiro tot aufgefunden worden. Wie brasilianische Justizbehörden meldeten, soll er sich mit einem Bettlaken aufgehängt haben. Er war zu dieser Zeit in Einzelhaft.



Da Silva hatte am Wochenende weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als er vergeblich versuchte, in Frauenkleidern aus dem Gefängnis auszubrechen (queer.de berichtete). Er hatte sich nach einem Besuch seiner 19-jährigen Tochter mit Skinny-Jeans, einem BH, einem rosa T-Shirt, einer Ganzkopf-Latexmaske, einer langen Perücke und einer Damenbrille verkleidet und wollte die Haftanstalt durch den Haupteingang verlassen. Dabei habe er sich laut den Behörden aber verdächtig verhalten, woraufhin er von Gefängniswärtern aufgehalten wurde.

Behörden veröffentlichten Bilder und Videos

Die Behörden veröffentlichten nach dem Ausbruchsversuch Bilder seiner Verkleidung. In einem ebenfalls veröffentlichten Video musste er sein Shirt und seine Maske abziehen und in die Kamera blicken. Ob er sich wegen der gefühlten Erniedrigung durch diese öffentliche Zurschaustellung oder wegen der Aussichtslosigkeit, weil er zu 73 Jahren Haft verurteilt worden war, das Leben genommen hat, ist unklar.



Für die Behörden ist der Tod des Gangsters eine weitere peinliche Panne in ihrem völlig überlasteten Strafvollzugssystem, in dem oft Bandenkriege den Alltag bestimmen. Erst Ende Juli wurde bei Gefängnisaufstand im Bundesstaat Pará 58 Insassen getötet, 16 von ihren wurden enthauptet. Laut brasilianischen Medienberichten waren die Hälfte der Opfer in Untersuchungshaft und noch nicht rechtskräftig verurteilt. (dk)