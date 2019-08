Die große Blonde mit dem schwarzen Stöckel

Heute, 16:27h, noch kein Kommentar



"Mrs. Mills von nebenan" ist am 1. August in einer deutschen Synchronfassung fürs Heimkino erschienen

Das triste Leben von Helene (Sophie Marceau) als Herausgeberin kitschiger Liebesromane kommt plötzlich wieder in Schwung, als die alte und herrlich exzentrische Amerikanerin Mrs. Mills (Pierre Richard) in das Appartement neben ihr einzieht. Schnell freunden sich die ungleichen Frauen an, und Mrs. Mills wird sogar das neue Werbegesicht in Helenes Verlag – mit durchschlagendem Erfolg.



Doch die freundliche Nachbarin verfolgt eigentlich einen ganz anderen Plan… Es beginnt ein turbulentes Abenteuer mit mehreren großen Geheimnissen und einer Prise Täuschung über eine außergewöhnliche Freundschaft.



"Mrs. Mills von nebenan" ist eine Travestie-Komödie ganz im Stil von "Mrs. Doubtfire" und "Tootsie" – nicht sehr anspruchsvoll, auch kein Highlight des Queer Cinema, aber durchaus kurzweilig, unterhaltsam und weitgehend fettnapffrei. Dafür sorgen auch die beiden bekannten Hauptdarsteller*innen: Sophie Marceau ("La Boum", "LOL", "Braveheart") führte selbst Regie, und Pierre Richard, der 1972 als "großer Blonder mit dem schwarzen Schuh" als alberner Hetero-Tolpatsch international bekannt wurde, spielt die queere Rolle bewundernswert überzeugend. (cw/pm)

Infos zum Film



Mrs. Mills von nebenan. Komödie. Frankreich 2018. Regie: Sophie Marceau. Darsteller: Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude. Laufzeit: 84 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, französische Originalfassung. Untertitel: Deustch (optional). FSK 0. Tiberius Film