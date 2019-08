Heute, 18:05h, noch kein Kommentar



Das neue Taschenbuch verspricht die "besten Sextipps der Profis"

Fast zwei Jahre nach dem Erscheinen der englischen Originalausgabe "Bang Like an Pornstar" gibt es den schwulen Sexratgeber von Winston Gieseke nun auch auf Deutsch. Der reich illustrierte Band "Pornostars packen aus", erschienen bei Bruno Books, ist eine Anleitung vom Aufriss bis zum Abspritzen – aus der Sicht einiger der schärfsten Kerle im Pornogeschäft wie Rocco Steele, Tim Kruger, Boomer Banks, Deviant Otter oder Adam Killian.



Das Expertenwissen auf diesen Seiten stammt aus erster Hand und hilft bei der Entscheidung, was Mann tun oder besser lassen sollte, wenn man die Sache in die Hand, den Mund oder sonst wohin nimmt. Auch gibt es Infos, wie man mit übergroßen Geräten umgeht oder wie man seine eigenen Sexvideos dreht. Die Gay-Pornostars, die in dem Ratgeber zu Wort kommen, bieten sich quasi als Wegweiser hin zu einem erfüllteren Sexleben an. Wer sich zu ihren Filmen einen runtergeholt hat, wird ihnen sicher gerne zuhören und kann vielleicht einiges lernen…

Bruno Books launcht eigene Website

Herausgeber von "Pornostars packen aus" ist Winston Gieseke. der seine Karriere als Autor für Fernsehserien und Filme wie "Wildfire" und "Romantic Comedy 101" begann. Später arbeitete er als Chefredakteur für die Magazine "Men" und "Freshmen" sowie als Redakteur bei "The Advocate". Er ist zudem Herausgeber zahlreicher englischsprachiger Anthologien mit erotischen Kurzgeschichten.



Bruno Books ist der Nachfolger des Bruno Gmünder Verlags, der vor zwei Jahren Insolvenz anmelden musste (queer.de berichtete). Die Buchreihen "Loverboys", "Gay Hardcore" und "Hey Love", die sexy Kalender, die Foto- und Kunstbücher sowie die Ratgeber erscheinen nun unter dem Dach der Salzgeber Buchverlage, zu denen auch der Albino Verlag und der Männerschwarm-Verlag gehören (queer.de berichtete). Die neu gelaunchte Website bruno-books.com informiert über das Gesamtprogramm. (cw/pm)

Infos zum Buch



Winston Gieseke: Pornostars packen aus! Die besten Sextipps der Profis. Ratgeber. Übersetzt aus dem Englischen von Andreas Diesel. Taschenbuch, 176 Seiten. Bruno Books. Berlin 2019. 16,99 €. ISBN 978-3-95985-374-3