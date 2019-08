Geheimnisvolle schwule Liebesgeschichten von 1928 bis heute

Heute, 15:11h, noch kein Kommentar

Es beginnt 1928 mit Alex, dem plastischen Chirurgen, der versessen von körperlicher Perfektion ist und eine Hausparty mit einer ganzen Reihe illustrer Gäste veranstaltet. Inmitten zahlreicher romantischer Fehlzündungen wird hier schließlich deutlich, wem sein eigentliches, heißes Begehren gilt…



Pro-Fun Media hat "Shadowlands" mit deutschen Untertiteln fürs Heimkino veröffentlicht

1951 treffen wir ein schwules Soldatenpaar, das auf seiner Campingtour durch die Wildnis einem mysteriösen Fremden begegnet. Ist das vielleicht die lange erwartete Chance, ihrer Beziehung eine neue Richtung zu geben und in bisher ungeahnte Sphären vorzustoßen?



Es ist 2018, als ein Maler schwer am Verlust seines Geliebten trägt. Kann die Erschaffung eines realistischen Bildes des Gegangenen Linderung bringen? Und tatsächlich: Das fertige Werk ist so schön und lebensecht, dass es seine Wirkung nicht verfehlt…



Das Romantik-Drama ''Shadowlands'' erzählt spannend, optisch atemberaubend, immer wieder überraschend und sehr sexy von drei ganz unterschiedlichen Variationen der Liebe – von einem Paar, das die Grenzen seiner Beziehung auslotet, einem waschechten Narzissten und einer großen Liebe in Gefahr. Pro-Fun hat den beeindruckenden wie herzzerreißenden Film des kanadischen Regisseurs Charlie David jetzt mit deutschen Untertiteln auf DVD und digital veröffentlicht.

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Shadowlands. Romantik-Drama. Kanada 2018. Regie: Charlie David. Darsteller: Charlie David, Kato Alexander, Marc Devigne, Sean C. Dwyer, Vasilios Filippakis, Oscar Moreno, Basil Hendy, Brian Woodford. Laufzeit: 90 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Pro-Fun Media