Sachsen-Anhalt: Über 600 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen

Blick auf den Dom der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt Magdeburg (Bild: Pixabay)

Das statistische Landesamt Sachsen-Anhalt hat am Montag mitgeteilt, dass im vergangenen Jahr 11.370 Ehen in dem Bundesland geschlossen wurden. Die Zahl umfasse 601 gleichgeschlechtliche Ehen: 327 Frauenpaare und 274 Männerpaare gaben sich das Ja-Wort. In mehr als der Hälfte der Fälle (369) seien bereits bestehende eingetragene Lebenspartnerschaften umgewandelt worden.



Das Landesamt erklärte, dass die Jahresstatistik 2018 auch 192 gleichgeschlechtliche Eheschließungen aus dem Jahr 2017 beinhalte. Diese seien erst 2018 in die Statistik eingeflossen, weil zum Jahresabschluss 2017 noch nicht alle nötigen gesetzlichen Anpassungen zur statistischen Erfassung vollzogen worden seien. Die Ehe für alle war am 1. Oktober 2017 eingeführt worden. Zieht man die bereits im Vorjahr geschlossenen Ehen zwischen Partnerinnen und Partnern des gleichen Geschlechts ab, betrug der landesweite Anteil der gleichgeschlechtlichen Ehen im Jahr 2018 3,7 Prozent.



Andere Bundesländer, insbesondere urbane Regionen, meldeten ein weit höheren Anteil. In Berlin waren es etwa 16 Prozent, in Nordrhein-Westfalen 8,5 Prozent. (dk)