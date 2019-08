USA: Neo-Nazi wollte Bombenanschläge auf Synagoge und queere Bar verüben

Conor Climo versuchte offenbar, Terroranschläge zu verüben – jetzt sitzt er erstmal in Untersuchungshaft (Bild: Screenshot KTNV)

Die US-Bundespolizeibehörde FBI hat am Donnerstag im Spielerparadies Las Vegas den Neo-Nazi Conor Climo verhaftet, der in der Region als Rechtsradikaler bekannt war. Wie die Behörden mitteilten, ginge aus Chatnachrichten hervor, dass der 23-Jährige einen Anschlag auf eine Synagoge außerhalb der Stadt sowie eine queere Bar in der Innenstadt geplant habe.



In seiner Wohnung konnten die Beamten mehrere Materialien zum Bombenbau sicherstellen, darunter etwa Thermit und Schwefelsäure. Der Verhaftete habe bereits zugegeben, "Afro-Amerikaner, Juden und Homosexuelle" gehasst zu haben; er habe deshalb versucht, Bomben herzustellen. Außerdem habe er Kontakte zu anderen militanten Neo-Nazis gesucht, um gemeinsam ein "Sniper Platoon" (eine Scharfschützeneinheit) zu gründen.



Eine FBI-Sondereinheit habe die Aktivitäten von Climo seit April diesen Jahres verfolgt, gaben die Behörden bekannt. Anlass seien Kontakte zwischen dem Waffennarr und der rechtsterroristischen Organisation "Atomwaffen Division" (AWD) gewesen. Laut FBI unterstütze die AWD Gleichgesinnte in Waffenausbildung und gebe Hilfestellung beim Bombenbau. Ziel sei es, den "Rassenkrieg" zu starten. Hautanschlagsziele der AWD, die in den letzten Jahren für mehrere rechte Anschläge mitverantwortlich gemacht wurde, seien neben Einrichtungen der US-Bundesbehörden insbesondere Minderheiten wie Juden und Homosexuelle.



In Chatnachrichten habe sich Climo stets mit "rassistischen, antisemitischen und homosexuellenfeindlichen Sprüchen" hervorgetan, so die Bundespolizei. Dabei habe er auch erklärt, dass er "eher interessiert an Aktionen als an Online-Scheiße" sei.



2016 hatte der Lokalsender KTNV einen Bericht über Climo gesendet, in dem er ankündigte, eine Bürgerwehr starten zu wollen. Er wolle mit dem unter Amokläufern beliebten Sturmgewehr AR-15 in der Nachbarschaft patrouillieren, sagte er damals.

Direktlink | Bericht über Climo in den nationalen Abendnachrichten von CBS

LGBTI-Aktivisten: Trump-Regierung "gießt Benzin ins Feuer"

JoDee Winterhof von der Human Rights Campaign, der größten LGBTI-Organisastion der USA, zeigte sich am Samstag über die Pläne des Neo-Nazis "sehr besorgt". "Diese Taten entstehen nicht in einem Vakuum. Gefährliche und hasserfüllte Rhetorik gibt es auch ganz oben in der Bundesregierung und beeinflusst unsere Gesellschaft." Die Trump-Regierung versuche inzwischen jeden Tag, queere Personen zu "entmenschlichen". "Sie behandeln uns wie Bürger zweiter Klasse. Die LGBTQ-Community wird attackiert und die Trump-Pence-Regierung gießt Benzin ins Feuer."



Winterhof erinnerte daran, dass erst vor drei Jahren die Attacke auf den queeren Club "Pulse" in Orlando 49 Menschenleben gekostet hatte (queer.de berichtete). Die Tat, noch zur Präsidentschaft Barack Obamas verübt, geschah mutmaßlich aus islamistischen Motiven. Zuletzt gab es in den USA mehrere Attentate mit Schusswaffen, bei denen ein rechtsradikaler Hintergrund vermutet wird. Beispiele sind ein Angriff auf ein Kaufhaus in El Paso (Texas) am 3. August mit 22 Toten oder vor einem Jahr auf eine Synagoge in Pittsburgh (Pennsylvania) mit elf Toten.



Conor Climo droht jetzt ein Strafverfahren vor einem Bundesgericht, eine erste Anklage lautet auf illegalen Waffenbesitz. Bei einer Verurteilung drohen ihm laut US-Medien bis zu zehn Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar. (dk)