CDU und Grüne lehnen Legalisierung von Leihmutterschaft ab

Politiker von CDU und Bündnis 90/Die Grünen sehen die von der FDP geforderte begrenzte Legalisierung von Leihmutterschaft und Eizellspende kritisch bis ablehnend. Dem "Tagesspiegel" sagte die grüne Rechtsexpertin Katja Keul, dass die Regeln für Kinderwunschbehandlung und Reproduktionsmedizin zwar teilweise reformbedürftig seien. "Aber selbst die nichtkommerzielle Leihmutterschaft birgt Missbrauchsrisiken und kann dem Wohl von Mutter und Kind entgegenstehen", so die Rechtsanwältin. Bei Eizellspenden debattiere man innerhalb der Partei noch. "Wir müssen auch die Risiken diskutieren, die für die Eizellspenderin bestehen."



Die CDU-Rechtsexpertin Elisabeth Winkelmeier-Becker wandte sich "eindeutig" gegen kommerzielle Eizellspenden sowie Leihmutterschaft. Sie wolle sich allerdings "Diskussionen über eng begrenzte, rein altruistisch motivierte Ausnahmen innerhalb verwandtschaftlicher Beziehungen" nicht verweigern. "Voraussetzung wäre, dass sich dafür klare Abgrenzungskriterien finden lassen, die eine Umgehung ausschließen."

CDU gegen Mehrelternschaften

Auch die FDP-Forderung, dass ein Kind in Patchwork- oder Regenbogenfamilien mehr als zwei rechtliche Elternteile haben kann, lehnte Winkelmeier-Becker kategorisch ab. "Vater" und "Mutter" hätten nicht nur eine rechtliche Dimension, sondern seien "zentrale Begriffe für jeden einzelnen und die Gesellschaft insgesamt".



Am Montag hatte Katrin Helling-Plahr, die Gesundheitsexpertin der FDP-Bundestagsfraktion, ein "Update" des Familien-, Abstammungs- und Adoptionsrechts gefordert, das auch Schwulen und Lesben den Kinderwunsch erleichtern sollte (queer.de berichtete). Die deutsche Politik sei in diesen Bereichen im Vergleich zu anderen Ländern "viel zu zögerlich", so Helling-Plahr.



Unterstützung erhielt Helling-Plahr vom FDP-Politiker Michael Kauch, dem Chef der Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL). Er bezeichnete die Initiative via Facebook als "super Vorstoß".



Beim Thema Leihmutterschaften ist die EU gespalten: In der Hälfte der Mitgliedsstaaten ist die Praxis komplett verboten, darunter auch in Deutschland. In der anderen Hälfte ist die Rechtslage teilweise nicht ganz klar oder es gibt eine begrenzte Erlaubnis. Als Mekka für Leihmutterschaften gilt der US-Bundesstaat Kalifornien – dort sind auch kommerzielle Dienste erlaubt. Den Kinderwunsch erfüllen können sich allerdings nur Paare, die die Kosten von bis zu 100.000 Dollar aufbringen können. Viele schwule Promis haben bereits von dem Angebot gemacht, beispielsweise Elton John, Neil Patrick Harris oder Andy Cohen. (dk)