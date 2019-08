Schwulenberatung Berlin sucht Haustechniker*in

Heute, 13:10h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht ab sofort in Voll- oder Teilzeit (30 Stunden/Woche)



Haustechniker*in (m/w/d).



Aufgaben

• Unterstützung bei der Sicherstellung der Funktionalität der verschiedenen Standorte im Bereich

• Elektrik, Sanitär, Klimatechnik und Lüftung

• Ausführen aller anfallenden kleineren Reparaturarbeiten

• Kommunikation und Anleitung von ausführenden Gewerken

• Aushilfe im Bereich Lager und Logistik bei Engpässen

• Durchführung von kleineren Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in den Gebäuden

• Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit der Grundstücke und Gebäude

• Unterstützung bei Umzugs – und Aufräumarbeiten

• Sonstige mit der Geschäftsführung vereinbarte Aufgaben



Wir erwarten:

• Handwerkliche Ausbildung im Bereich Elektrik, Installation oder gleichwertige Berufserfahrung

• Grundkenntnisse in den Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz

• Erfahrung im Facility Management

• Führerschein Klasse B

• Zuverlässige und selbständige Arbeitsweise

• Hohe Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit

• Eigenverantwortliches Erkennen und Handeln nach o.g. Aufgaben

• Kenntnisse und Akzeptanz von LSBTI*-Lebensweisen



Bewerbungen

bitte bis zum 31. August 2019

per Email an

oder per Post an

Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstr. 59/60

10629 Berlin