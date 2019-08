AIDS-Hilfe im Kreis Unna sucht Sozialarbeiter*in

Heute, 04:20h, noch kein Kommentar

Die AIDS-Hilfe im Kreis Unna betreut seit 1986 Menschen mit HIV/Aids und leistet Präventionsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen. Wir fördern die Selbsthilfe HIV-positiver Menschen und engagieren uns in der Anti-Diskriminierungsarbeit.



Für unsere Beratungsstelle in der Kreisstadt Unna suchen wir zum 1. Januar 2020 eine/n



Sozialarbeiter*in (w/m/d)



für die psychosoziale Betreuung, zielgruppenspezifische Prävention für i.v. Drogenkonsumenten, Gesundheitsförderung in Haft und für sexualpädagogische HIV-Prävention an den weiterführenden Schulen im Kreisgebiet.



Wir erwarten:

- Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation

- mindestens zweijährige Berufserfahrung in einem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit

- Führerschein Klasse B + eigener PKW

- Kommunikationsstärke

- selbstständiges Arbeiten und Organisationsgeschick

- Identifikation mit den Zielen der Aidshilfe

- Kompetenz in der Beratungsarbeit und/oder der Sexualpädagogik



Wir bieten:

- Vollzeitstelle mit Vergütung nach TV-L, Entgeltgruppe 9

- kleines Team aus haupt- u. ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen

- flache Hierarchie

- abwechslungsreiches Arbeitsfeld

- regelmäßige Fort- und Weiterbildung



Die Stelle ist gemäß TzBfG zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine Entfristung wird angestrebt.



Bewerbungen bitte bis zum 15. September d.J. an:



AIDS-Hilfe im Kreis Unna e.V.

-Vorstand-

Gerichtsstraße 2a, 59423 Unna



Bewerbungsgespräche sind für den 23. und 25. September ab jeweils 15 Uhr vorgesehen.

Bewerbungen von Menschen mit HIV, Angehörigen der LSBTI*-Community, Menschen mit Behinderungen und/oder Migrant*innen begrüßen wir ausdrücklich!