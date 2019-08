Lesbenzentrum München sucht pädagogische Fachkraft

Heute, 07:37h, noch kein Kommentar

Für unsere neue Einrichtung "Lesbenzentrum München" sucht der Trägerverein Lesbentelefon e.V. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



sozialpädagogische Fachkraft

(BA/MA oder Dipl. FH)



in Teilzeit mit 20 Wochenstunden (50% einer Vollzeitstelle), erweiterbar auf bis zu 30 Wochenstunden ab spätestens Eröffnung des Zentrums (voraussichtlich Frühjahr 2020).



Das Zentrum beinhaltet einen offenen Café- und Barbetrieb, Angebote der Freizeitgestaltung, angeleitete und selbstorganisierte Gruppenangebote, Schulungen und Kurse, Veranstaltungen sowie niedrigschwellige Beratung während der Öffnungszeiten und Raum für neue Ideen und Projekte für LBTIQ+.



für die Arbeitsschwerpunkte in der Aufbauphase

• Konzeptentwicklung gemäß des Stadtratsbeschlusses von Oktober 2018

• Mitwirkung bei der Ausstattung und Gestaltung der Räumlichkeiten

• Kooperation mit der Vermieterin und den Gewerken während des Umbaus



für die Arbeitsschwerpunkte im laufenden Betrieb

• Aufarbeitung und Bereitstellung von Informationen für Lesben und deren Angehörige

• Aufarbeitung und Bereitstellung von Informationen zu gleichgeschlechtlicher Lebensweise, sexueller Orientierung sowie zu inter,- nicht-binärem und transgeschlechtlichem Leben

• Neue Angebote (Gruppen, Veranstaltungen, Projekte) entwickeln und realisieren

• Vernetzung sowohl im Sozialraum als auch in der LGBTIQ+ Community

• Einbindung von bestehenden Gruppen und Organisationen

• Akquise und Anleitung von Ehrenamtlichen

• Niedrigschwellige psychosoziale Beratung (Clearing und Weitervermittlung)

• Verwaltungsaufgaben, Berichterstattung



Wir wünschen uns

• Eine Person mit viel Herz und Verständnis für die Vielfalt innerhalb der Community

• LBTIQ+ Zugehörigkeit oder ausführliche Lebensweltkenntnisse und fundiertes Fachwissen zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen

• Rassismus- und diskriminierungssensiblen Blick sowie die Kompetenz Öffnungsprozesse zu entwickeln und mit zu gestalten

• Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit

• Erfahrung und Kompetenz in psychosozialer Beratung und Gruppenarbeit

• Bereitschaft zur Mitarbeit in einem kollegialem Team

• Bereitschaft zur Arbeit an Abenden/Wochenenden



Wir bieten

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit

• die Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung durch Supervision, Fortbildung und kollegialen Austausch

• Bezahlung in Anlehnung an TVöD mit den üblichen Sozialleistungen



Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens zum 25.09.2019 an:

Lesbentelefon e.V.

Angertorstr. 3

80469 München

oder per Mail an



Für Rückfragen oder weitere Auskünfte stehen Ihnen unter 089 / 7254272 Frau Melina Meyer und die Mitarbeiterinnen von Lesbentelefon e.V. (LeTRa) gerne zur Verfügung.