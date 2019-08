NRWSPDqueer: Ehrennadel geht an Hannelore Kraft

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft bei einer Rede im Jahr 2012 (Bild: NRW-SPD)

Die ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) wird im kommenden Monat in Essen mit der Ehrennadel, der höchsten Auszeichnung der Landesarbeitsgemeinschaft NRWSPDqueer, ausgezeichnet. Das teilte die LGBTI-Organisation der Sozialdemokraten am Freitag mit. Kraft werde für ihr Engagement um die Belange von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten in Nordrhein-Westfalen und innerhalb der Landes-SPD geehrt.



"In ihrer Amtszeit als Ministerpräsidentin hat Hannelore einige Dinge auf den Weg gebracht", erklärte NRWSPDqueer-Chef Fabian Spies. Besonders hervorheben wolle er den Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie. "NRW hat seit 2010 auf dem Weg zu einer Gesellschaft der Vielfalt bereits viel erreicht. Wir waren das erste Flächenland mit einem Aktionsplan und damit Vorreiter. Sogar die Europäische Kommission hat das als beispielhaft gelobt. Viele der 100 Maßnahmen sind in laufende Programme, Gesetze und weitere Vorhaben eingegangen", so Spies. Die Kraft-Regierung habe außerdem jahrelang Druck gemacht, die Opfer des Paragrafen 175 zu entschädigen.



Kraft werde den Preis beim CSD-Empfang von NRWSPDqueer am 8. September im VielRespektZentrum in Essen persönlich entgegennehmen. Die feierliche Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr.

Hannelore Kraft führte 2010 erst eine rot-grüne Minderheitsregierung an und erreichte 2012 nach einem Wahlerfolg gemeinsam mit dem Koalitionspartner die absolute Mehrheit. 2017 wurde die rot-grüne Regierung abgewählt und Schwarz-Gelb konnte das Ruder übernehmen (queer.de berichtete). Der neue Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gilt als wesentlich kritischer gegenüber LGBTI-Rechten. So behauptete er etwa im Wahlkampf, dass das Grundgesetz ein verstecktes Ehe-Verbot für Schwule und Lesben enthalte (queer.de berichtete). Kraft ist jetzt einfache Landtagsabgeordnete im Düsseldorfer Parlament. (dk)