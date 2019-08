Hatte Goethe eigentlich auch Sex mit Männern?

Rosa von Praunheim wollte herausfinden, was wirklich hinter den Männerfreundschaften des 18. Jahrhunderts steckt (Bild: missingFILMs)

Wie schwul war Goethe? Und wie sieht es mit seinen Zeitgenossen aus? Inspiriert von Robert Tobins Buch "Warm Brothers – Queer Theory and the Age of Goethe" geht Kultregisseur Rosa von Praunheim in seinem Film "Männerfreundschaften" diesen und anderen Fragen nach. Seit Freitag ist er auf DVD fürs Heimkino erhältlich.



"Männerfreundschaften" ist seit 16. August auf DVD erhältlich

Queergelesene Inszenierungen von Briefwechseln, Lyrik und dramatischen Texten an den Orten ihres Entstehens werden durch Interviews mit Literaturwissenschaftlern und Historikerinnen kommentiert. So entsteht ein schillernder, abwechslungsreicher Film, der Genregrenzen sprengt und auf unterhaltsame Weise die Homoerotik und Homosexualität in der Weimarer Klassik beleuchtet.



Die von Praunheim angeheuerten Schauspieler diskutieren bei der großen Frage, ob Goethe, Schiller und Co. nach heutigem Verständnis schwul waren oder nicht, fleißig mit. Völlig wurscht, meint einer, allein ihre Dichtkunst zähle. Ein anderer dagegen: "Wenn Goethe in den ersten dreißig Jahren seines Lebens keine Schwänze gelutscht hat, weiß ich auch nicht weiter." (cw/pm)

Männerfreundschaften. Dokumentarfilm. Deutschland 2018. Regie: Rosa von Praunheim. Mitwirkende: Matthias Luckey, Valentin Schmehl, Thomas Linz, Tobias Schormann, Max Conrad, Sybille Enders, Petra Hartung, Bernhard Jarosch, Sebastian Lange, Wolfgang Mirlach, Maximilian Müller, Nils Ramme, Runa Schäfer, Willi Seibt, Jakob Turkôsek. Laufzeit: 85 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Untertitel: Englisch (optional). FSK 12. missingFILMs