Junger Schwuler in Berlin beschimpft und getreten

In der Nacht zu Sonntag gab es aufgrund einer Beleidigung mit homophobem Hintergrund einen Polizeieinsatz im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Dies meldete die Polizei der Hauptstadt am Sonntagmittag.



Gegen 1.10 Uhr alarmierte ein 22-Jähriger die Polizei zur Warschauer Brücke und gab an, dass ihm auf der Brücke Höhe S-Bahn-Ausgang fünf Männer entgegenkamen. Aus der Gruppe heraus wurde er dann gefragt, ob er schwul sei. Nachdem er dies bejaht hatte, wurde er homophob beschimpft. Darüber hinaus trat ihm ein Mann aus der Gruppe das Handy aus der Hand. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Frankfurter Tor.

Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt

Wie bei möglicher Hasskriminalität üblich, hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen. Ebenfalls wie üblich enthielt der Erstbericht keine weiteren Details zu den beteiligten Personen.



Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI.



Erst vor wenigen Tagen war eine trans Frau in Berlin-Kreuzberg mit homophoben Begriffen beleidigt worden (queer.de berichtete). (cw/pm)